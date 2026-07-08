Новая политика Трампа и угрозы: что сейчас происходит в НАТО и готов ли альянс реагировать на угрозы

НАТО сталкивается с трудностями из-за позиции Трампа / © Associated Press

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За год, прошедший с саммита НАТО в Гааге до саммита этого года в Анкаре, внутри блока произошло столько тревожных событий, что говорить о единстве НАТО становится всё труднее. Трамп нападает на союзников и даже на ближайших соратников в Европе и хочет наказать страны, которые не помогли США в войне с Ираном.

Параллельно с этим Пентагон начал выводить войска из Европы — в Эстонии сократил свой контингент с 500 до менее чем ста человек. Европейцы же надеются удержать Америку, но в конце концов начали наращивать собственный оборонный потенциал.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

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Иллюзия единства НАТО

В прошлом году лидеры с хорошим настроением направлялись на традиционную семейную фотосессию по завершении саммита НАТО в Гааге. Встреча тогда завершилась абсолютно без скандалов, с довольно краткой, но совместной декларацией — страны-члены официально договорились увеличить свои взносы на оборону до 5% ВВП, правда, не сразу, а в течение следующих 10 лет. Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что Путин никогда не нападет на НАТО, пока он лично остается на посту президента США.

Все это стало возможным прежде всего благодаря дипломатическим усилиям генерального секретаря Марка Рютте. Именно он делал всё, чтобы наглядно продемонстрировать американскому лидеру, насколько его страна важна для альянса, и даже присвоил Трампу новый неформальный статус — «папочка».

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО: «Думаю, он хороший друг, и он заставил нас увеличить инвестиции. Мы все решили в течение последних 4 месяцев достичь 2% — разве он не заслуживает похвалы?».

Рютте тогда удалось добиться желаемого — после саммита в Гааге о расколе в НАТО в мировых СМИ действительно стали говорить меньше, но длилось это совсем недолго.

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Раскол в НАТО по вопросу о Гренландии

В январе, после блестящей операции США по похищению президента Венесуэлы Мадуро, администрация Трампа нацелилась на своего же прямого союзника по НАТО — Данию. Соединённые Штаты заявили о намерении завладеть Гренландией. При этом в своих речах и официальных заявлениях о том, что Дания обязана продать этот стратегический остров, президент США не сдерживался — открыто говорил и об экономической блокаде, и о вероятном применении военной силы, и о том, что Гренландия в любом случае вскоре окажется под американским флагом.

В защиту Гренландии открыто выступили 8 европейских стран, которые совместно выступили с жестким заявлением «против» аннексии острова. В ответ США мгновенно повысили экономические тарифы. Европа, в свою очередь, демонстративно приостановила реализацию крупного торгового соглашения с Вашингтоном.

После длительных консультаций с европейцами и волны сокрушительной критики внутри самой страны (даже со стороны соратников-республиканцев) — Трамп в конце концов пошёл на уступки, и соглашение было продлено. Но всё это нанесло непоправимый ущерб единству Запада, в том числе и НАТО.

Трамп против НАТО: иранский кризис

За год, прошедший между саммитами, у Трампа появился ещё один серьёзный повод обидеться на европейских партнёров по НАТО.

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Дональд Трамп, президент США: «Ещё 25 лет назад я говорил, что НАТО — это бумажный тигр, а главное — что мы придем им на помощь, но они никогда не придут на помощь нам».

28 февраля 2026 года США совместно с Израилем начинают масштабную военную операцию против Ирана и публично обещают союзникам скорейшее свержение местного режима. Однако война неожиданно затянулась на долгие недели и месяцы, а страны альянса не только откровенно игнорировали призывы Вашингтона к единству, но и подвергли военную операцию жесткой критике.

Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии: «НАТО — это не альянс для интервенций, и поэтому НАТО здесь вообще не задействовано. Я с самого начала высказал своё мнение об этой войне, и ничего не изменилось».

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто назвал эту войну грубым нарушением международного права. Но в конечном итоге, имея собственные серьезные обязательства перед странами Персидского залива, Париж все же развернул там свои истребители «Rafale», системы ПВО и официально направил в регион авианосец.

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Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я отдал приказ авианосцу „Шарль де Голль“, его авиагруппе и фрегатам сопровождения взять курс на Средиземное море».

Такое поведение европейских партнёров Трампа вызывало сильное возмущение, конфликт с лидерами ЕС стремительно обострялся. От окончательного раскола НАТО тогда спасло компромиссное решение европейцев всё-таки открыть для США доступ к своим военным базам. В частности, Лондон официально разрешил американцам защищать союзников и Израиль с территории Чагосских островов, откуда активно вылетали боевые самолеты.

В конце концов администрация Трампа составила так называемый список «непослушных» и «послушных» союзников по НАТО, которых предстоит наказать за отказ поддержать войну США в Иране. И первой в этом шорт-листе, безусловно, оказалась Испания — единственная страна, которая так и не разрешила пролет американских истребителей через свой суверенный воздушный пространство.

В целом операция в Иране лишь еще раз подчеркнула полное отсутствие единства в НАТО, ведь союзников глубоко возмущало то, что Трамп даже не предупредил их о военном вторжении. Впоследствии стало ясно, что это и был его тщательно продуманный план.

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Дональд Трамп, президент США: «Понимаете, когда мы действовали, мы действовали очень решительно и никому об этом не говорили, потому что хотели сохранить элемент неожиданности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?».

Независимая Европа?

Хаотичные шаги и резкие заявления Трампа даже в большей степени, чем прямая российская агрессия, подтолкнули европейцев к четкому пониманию того, что США рано или поздно окончательно отгородится от них. Это прекрасно видят и в Москве. За этот год российские дроны уже неоднократно залетали и на территорию Польши, и в Румынию, а также наблюдалась крайне неспокойная обстановка в воздушном пространстве стран Балтии. Но США в этой эскалации угрозы не видели, по крайней мере публично об этом ни разу не заявляли.

Но в конце концов Вашингтон всё же официально предупредил Варшаву о высоком риске провокаций со стороны россиян на их территории в ближайшие месяцы. Свежие спутниковые снимки наглядно показывают, что Россия существенно усилила военное присутствие вдоль границы с Финляндией и другими странами ЕС. В Беларуси Кремль разместил межконтинентальную ракету и ядерное оружие.

В странах Балтии прекрасно понимают угрозу реального вторжения, поэтому тратят на собственную оборону суммы, значительно превышающие норму НАТО, и усиленно укрепляют границы. Берлин, как экономический лидер ЕС, также спешит самостоятельно достичь отметки в 3,5% ВВП на оборону уже через 3 года, что значительно опережает сроки, оговоренные на саммите в Гааге.

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Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии: «НАТО должно становиться более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим. В последние годы вы делали слишком мало для собственной безопасности. Сейчас мы наверстываем упущенное».

Перед встречей в Анкаре некоторые партнеры по НАТО недавно провели встречу во французском Эвене на саммите «Большой семерки» (G7). И там лидеры уже пытались продемонстрировать единство — Трамп даже поблагодарил союзников за значительные достижения в области оборонного производства и поддержал совместную декларацию в поддержку Украины. Американский лидер не скрывал, что лично заинтересован в том, чтобы Европа массово закупала именно американское оружие, пока темпы производства на оружейных заводах в самой Европе остаются слишком низкими. Это, собственно, сейчас и делают союзники.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: САММИТ НАТО! Трамп ПОРАЗИЛ заявлением об УКРАИНЕ! КИЕВ и ОБЛАСТЬ после атаки! | ТСН 20:00 7 июля

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