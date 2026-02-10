- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 2 мин
Новая программа "Скрининг 40+": как получить 2000 грн на обследование и где его можно пройти
В Украине заработала государственная программа бесплатных чекапов для людей старше 40 лет. Как оформить заявку в «Дії», какие анализы входят в перечень и нужен ли семейный врач.
В Украине профилактика болезней стала приоритетом даже в условиях войны. Кабинет Министров включил программу "Скрининг здоровья 40+" в перечень первоочередных расходов Госказначейства. Теперь украинцы, достигшие 40-летия, могут получить 2000 гривен на комплексное медицинское обследование. Только за первый месяц работы программы заявки подали более 12 тысяч граждан.
Корреспондент ТСН Иван Воробьев видел, как проходят первые осмотры и как воспользоваться этой возможностью.
Подарок на день рождения от государства
Людмила Сирота - первая пациентка амбулатории в Ирпене, которая воспользовалась программой. Женщина рассказывает: через месяц после ее дня рождения в приложение "Дія" пришло оповещение с предложением пройти скрининг.
Людмила Сирота, пациентка: "Все очень легко. Оформила карточку в "Дії", это заняло менее пяти минут. Уже через 4 дня получила 2000 гривен на счет. Скрининг - это важно, ведь не каждый имеет средства на необходимые анализы, особенно люди старшего возраста".
Что входит в обследование?
Программа инициирована Минздравом для раннего выявления болезней, которые часто протекают бессимптомно. Главная цель - профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и контроль ментального здоровья.
Во время визита, который длится около часа, пациенту проводят:
Анкетирование на выявление депрессии и тревожности.
Снятие электрокардиограммы (ЭКГ).
Развернутый анализ крови.
Консультацию врача по здоровому питанию и физической активности.
Направление к узким специалистам при необходимости.
Как присоединиться к программе? (Инструкция)
Существует три официальных способа подать заявку:
Через "Дію": Подождать 30 дней после 40-го дня рождения, получить приглашение, подтвердить его и оформить специальную карточку для зачисления средств.
Через сайт: Зайти на screening.moz.gov.ua, где можно не только подать заявку, но и выбрать медицинское учреждение (в том числе и частное).
Через ЦНАП: Обратиться лично в ближайший Центр предоставления админуслуг.
Почему это важно?
Медики отмечают: даже при условии бесплатных осмотров пациенты часто игнорируют призывы врачей. Финансовая стимуляция в 2000 гривен стала тем самым "рычагом", который заставляет людей наконец обратиться в больницу.
Важно, что для прохождения скрининга наличие декларации с семейным врачом не является обязательным. Вы можете выбрать любую клинику, участвующую в программе.
"Это весомый шаг к профилактической медицине, как в развитых странах. Это позволяет выявить патологии на ранних стадиях, что значительно укрепляет здоровье нации в целом", - считают медики.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН НОВОСТИ 12:00 ОНЛАЙН! ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ! НОВОСТИ ТСН 1+1 СЕГОДНЯ ОНЛАЙН!