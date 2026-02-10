Новая программа "Скрининг 40+": как получить 2000 грн на обследование и где его можно пройти

Как работает программа "Скрининг 40+" / © Pixabay

В Украине профилактика болезней стала приоритетом даже в условиях войны. Кабинет Министров включил программу "Скрининг здоровья 40+" в перечень первоочередных расходов Госказначейства. Теперь украинцы, достигшие 40-летия, могут получить 2000 гривен на комплексное медицинское обследование. Только за первый месяц работы программы заявки подали более 12 тысяч граждан.

Корреспондент ТСН Иван Воробьев видел, как проходят первые осмотры и как воспользоваться этой возможностью.

Подарок на день рождения от государства

Людмила Сирота - первая пациентка амбулатории в Ирпене, которая воспользовалась программой. Женщина рассказывает: через месяц после ее дня рождения в приложение "Дія" пришло оповещение с предложением пройти скрининг.

Людмила Сирота, пациентка: "Все очень легко. Оформила карточку в "Дії", это заняло менее пяти минут. Уже через 4 дня получила 2000 гривен на счет. Скрининг - это важно, ведь не каждый имеет средства на необходимые анализы, особенно люди старшего возраста".

Что входит в обследование?

Программа инициирована Минздравом для раннего выявления болезней, которые часто протекают бессимптомно. Главная цель - профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и контроль ментального здоровья.

Во время визита, который длится около часа, пациенту проводят:

Анкетирование на выявление депрессии и тревожности.

Снятие электрокардиограммы (ЭКГ).

Развернутый анализ крови.

Консультацию врача по здоровому питанию и физической активности.

Направление к узким специалистам при необходимости.

Как присоединиться к программе? (Инструкция)

Существует три официальных способа подать заявку:

Через "Дію": Подождать 30 дней после 40-го дня рождения, получить приглашение, подтвердить его и оформить специальную карточку для зачисления средств. Через сайт: Зайти на screening.moz.gov.ua, где можно не только подать заявку, но и выбрать медицинское учреждение (в том числе и частное). Через ЦНАП: Обратиться лично в ближайший Центр предоставления админуслуг.

Почему это важно?

Медики отмечают: даже при условии бесплатных осмотров пациенты часто игнорируют призывы врачей. Финансовая стимуляция в 2000 гривен стала тем самым "рычагом", который заставляет людей наконец обратиться в больницу.

Важно, что для прохождения скрининга наличие декларации с семейным врачом не является обязательным. Вы можете выбрать любую клинику, участвующую в программе.

"Это весомый шаг к профилактической медицине, как в развитых странах. Это позволяет выявить патологии на ранних стадиях, что значительно укрепляет здоровье нации в целом", - считают медики.

