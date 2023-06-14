Новая ракетная угроза для Киева: зачем Россия хочет применить противокорабельный комплекс "Бал"

Киеву снова может угрожать опасность от новых ракетных ударов России. В социальных сетях активно обсуждают информацию о передислокации дивизиона противокорабельных ракетных комплексов "Бал" в Брянскую область. Как говорят эксперты, комплекс способен запускать ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью 260 и 500 километров. Из-за дефицита ракет других типов, россияне могут применять их для обстрела территории Украины, что несет прямую угрозу для столицы.

По информации Центра национального сопротивления, в Брянскую область передислоцирован дивизион ракетного комплекса "Бал".

Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако из-за нехватки соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК "Бастион", использующего сверхзвуковую ракету "Оникс". Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которые после модернизации в 2021 году получили новые возможности. А именно увеличили дальность с 260 до 500 км.

Не исключено, что враг может попытаться применить "Бал" для ракетного удара по Киеву. Дальность поражения ракетой Х-35 – 120 км, а ракетой Х-35У – 260 км. Расстояние от края Брянской области до Киева составляет 280 километров, так что угроза вполне возможна.

Российский ракетный комплекс "Бал"

Таких ракет еще не сбивали

В Воздушных силах ВСУ говорят, что им не известно о такой угрозе, а по ракетам Х-35 добавляют, что их тяжело сбить.

"Такие ракеты мы еще не сбивали, нет пока таких средств. Что касается комплекса "Бал", то россияне уже обстреливали из него Николаевскую область из Крыма. А что касается его перемещения в Брянскую область, то необходимо проверять информацию, возможно это очередной фейк", — рассказал сайту ТСН.ua Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ.

Известно, что к Киеву долетали и ракеты С-400, которые были запущены с расположенного под Гомелем белорусского аэродрома "Зябровка" в 20 километрах от границы с Украиной.

Также враг может применять сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" из противоракетного комплекса "Бастион". Ранее из Крыма враг обстреливал этим типом ракет Одессу.

Нужно уничтожать до запуска

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.) говорит, что противокорабельный комплекс "Бал" — это оружие, которое может соответствующим образом применяться, поэтому нам нужно быть готовым к его применению.

"Да, ракеты такого класса очень тяжело сбивать. Поэтому нужно просто уничтожать эти пусковые установки, разведывать, где именно они будут расположены и наносить по этому месту удары ракетными комплексами или самолетами. Вы же слышали, что по Курску неизвестные самолеты наносили удары? То есть это реально – война есть война. Это уже последний этап, когда мы сбиваем ракеты, которые запущены как-либо. Наиболее рациональный подход заключается в том, что нужно подбивать самолеты, как это было на аэродроме в Энгельсе, и уничтожать пусковые наземные. установки на местах до пуска ракет. Нужно этим заниматься. А если не удается, то совершенствовать свою систему противоракетной обороны. У нас есть Patriot PAC-3 и SAMP/T, которые могут их уничтожать. С военной точки зрения алгоритмы и подходы понятны — нужно наращивать свои возможности по этому вопросу", — объясняет нам Игорь Романенко.

Трудно сбить, потому что летят на сверхнизкой высоте

Относительно угрозы удара по Киеву ракетами Х-35, то военный эксперт Олег Жданов говорит, что их дальность полета в 500 километров явно завышена.

"Вполне гарантирована дальность полета ракеты Х-35 – 260 километров. Если враг стягивает в Брянскую область противокорабельные ракетные комплексы "Бал", то это может свидетельствовать, что у россиян, скорее всего, уже не хватает ракет. Они испытывают дефицит, поэтому решили применить противокарабельный комплекс. Дело в том, что ракета Х-35 не очень точная. Она работает в основном по контрастным целям и может иметь очень большое отклонение – более 100 м. Эту дозвуковую крылатую ракету действительно трудно сбить, она идет на очень малых высотах, может лететь на высоте 5-10 метров, повторяя рельеф местности. На таких высотах ее крайне трудно увидеть, практически невозможно. Поэтому она действительно представляет угрозу. Если ее кто-то заметит то времени на ответную реакцию у мобильной группы или комплекса ПВО будет очень мало", – рассказывает нам Олег Жданов.

Какова цель атак по Киеву?

Олег Жданов добавляет, что Киев эта ракета может достать. Особенно опасно, если этот комплекс будет перевезен в Курскую область. Там по прямой в Киев – менее 250 километров.

"Дело в том, что это мобильные комплексы. Они могут передвигаться где угодно. Запас топлива у них 800 километров без дозаправки. У одной батареи комплекса "Бал" – четыре пусковых по 8 ракет, в сумме 32 ракеты. Пуск занимает три секунды. Россияне могут наносить групповой массированный удар, выпуская 20-30 ракет. Да, это от терроризм. "Все для победы", помните лозунг Второй мировой. Руссияне живут и сейчас этим лозунгом. Если Путину будет это крайне необходимо, то это будет происходить. Он же не считается ни с потерями, ни с жертвами. Сейчас оккупанты предпочитают поразить именно гражданскую инфраструктуру и жилые массивы. Почему? По логике Путина и его окружения, чем больше страдает гражданское население, тем скорее будет победа", — добавляет Олег Жданов. .

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о страшных последствиях ракетного удара врага по Кривому Рогу, где погибла молодая семейная пара.

Читайте также:

Ракетные обстрелы Украины: что такое фальш-цели, РЭБ и как Россия пытается обмануть ими нашу ПВО

Психоз и паника: почему Россия усилила обстрелы Киева и сколько еще продлится ракетный террор

"Шахеды" уничтожили дом на Жилянской в Киеве: какова его судьба и что ждет участок в историческом центре города