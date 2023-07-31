Новая схема мошенничества в Киеве и области: мужчина "превращал" золото в бижутерию

В столице полиция задержала жулика, который подменял золото на бижутерию.

В Киеве обнаружена новая схема мошенничества. Злоумышленник заказывал через Интернет украшения из золота, а когда осматривал на почте товар, то незаметно менял его на подделку.

Об этом ТСН рассказали в полиции Киева.

В полицию на спецлинию 102 обратилась сотрудница одного из отделений почты в Святошинском районе столицы и сообщила, что после проверки клиентом посылки обнаружила несоответствие товара.

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В ходе досудебного расследования стражи порядка выяснили, что парень заказывал через Интернет ювелирные украшения из золота, а когда осматривал их на почте, то незаметно менял на бижутерию и отказывался от посылки. Оплату за товар фигурант выбирал путем наложенного платежа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции установили предполагаемого мошенника. Ранее судимый за грабеж 27-летний житель Киевской области был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а полученное преступным путем имущество изъяли.

Злоумышленник обманул двух граждан в Святошинском районе столицы, завладев имуществом на сумму около 50 тысяч гривен. У следствия есть все основания считать, что задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям на территории Киева и Киевской области.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по статье – мошенничество. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Мошенник может на три года попасть за решетку.

Напомним, депутат присвоил почти 10 млн грн, собранных для ВСУ.

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