Новая схема – новый скандал: кто и как ворует деньги на еде для ВСУ

В Министерстве обороны обнаружили схему, с помощью которой можно было бы обокрасть украинцев на миллиарды. Такое потрясающее заявление 14 февраля сделали в Национальном антикоррупционном бюро. Расследователи уверяют, что в системе закупок Министерства обороны существовала лазейка, создавшая огромные коррупционные риски.

На чем могли воровать у Минобороны и успел ли на этом кто-нибудь нагреть руку, смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новая схема у Минобороны?!

Специалисты НАБУ нашли скандальную лазейку, которая могла стать схемой для коррупционных сделок в Министерстве обороны. По данным расследователей, схема касалась закупок и позволила бы ее потенциальным участникам не только поставлять пищевые продукты для нужд ВСУ по космическим ценам, но вообще оставлять ВСУ без 70% продуктов питания. Но как это можно сделать у всех под носом?

Вот так нашли лазейку!

А все довольно просто. Как сообщают в НАБУ, перечнем необходимых продуктов, хранением продовольствия и вообще питанием военных занимаются в каждой воинской части отдельно. Единственное, что должны сделать командиры – это заказывать продукты комплектами в компании, выбранной Минобороны, а также, и здесь нужно быть внимательным, отчитываться "о сумме израсходованных средств в пересчете на количество закупленных комплектов продуктов". Оборонное ведомство не видит, что на самом деле по пунктам входит в закупленный комплект продуктов, а может ознакомиться только с его финальной стоимостью.

И вот здесь и "зарытые коррупционные риски". По данным НАБУ, более 70% из 409 продуктовых позиций в ВСУ вообще не поступают. При этом в 30% входят 26 наиболее употребляемых продуктов, ну вот в частности картофель. При условии того, что в Минобороны содержимое продуктовых комплектов не проверяют, а знают только финальную сумму, поставщик может крутить ценами продуктов, как того пожелает. Вот вам идеальный пример, который предлагают НАБУ. Таким образом по документам в ВСУ может поступить картофель по 16 грн за килограмм, что почти в 2 раза дороже его рыночной цены.

При этом компания-поставщик намеренно занижает цены на другие продукты, которые потом даже не будет поставлять для ВСУ – например клубнику. На бумаге она стоит 9 грн. за килограмм, когда рыночная цена, указанная НАБУ, составляет 180 грн. за килограмм. И клубника – это только вершина айсберга.

Успел ли кто-нибудь воспользоваться этой лазейкой, чтобы получить сверхприбыли? В НАБУ ничего об этом не говорят, а только рекомендуют государству с этим как можно быстрее разобраться. Уже предложили и все необходимые поправки, которые снизят коррупционные риски.

Кто же успел "нагреть руки"?

Впрочем, предоставленная правоохранителями информация, кажется, намекает нам на ряд скандалов в Минобороны. Например, так называемые "яйца по 17 грн". Хотя сначала в Министерстве обороны заявляли, что это только слухи, уже в феврале 23-го года ДБР задержало предпринимателей, которые и продали Минобороны золотые продукты. Издание "Зеркало недели" тогда же опубликовало полный список продуктов с ценниками и сравнило их с ценниками в одной из всеукраинских продуктовых сетей. Как видите, цены очень напоминают те, что продемонстрировали в НАБУ. Интересно, что тогда благодаря огласке в медиа украинский бюджет сохранил более 13 миллиардов гривен. Но была ли эта попытка нажиться на армии единственной? Этого пока никто не знает, но стоит кое-что напомнить.

Так вот та же поставщик "яиц по 17" Татьяна Глиняна стала владелицей четырех отелей в курортном городе Сплит в Хорватии.

Согласно информации, размещенной на сайтах агентств недвижимости в Сплите, гостиницы с подобной локацией, имеющие 18 и более номеров, стоят от 2,5-3 млн евро. То есть для покупки четырех гостиниц в центре Сплита нужно было потратить более 10 млн. евро.

Как сообщает издание "Наши деньги", цены продовольствия "Гранд консалта" в актуальных контрактах с Минобороны очень завышены. Например, в контракте, действовавшем во втором полугодии 2023 года, обычная гречка стоила 66 гривен за килограмм. А в контракте на первые три месяца 2024 гречка стоит 50 грн за килограмм. По данным Госстата, розничные цены на гречку в этот период постоянно были в полтора-два раза меньше. В июле гречка стоила 48 грн, к концу года цена опустилась до 32 грн. Прямо сейчас гречку можно купить в магазине Novus по 26 гривен за килограмм.

"Напомню, что в начале 24-го года министр обороны Рустем Умеров объявил долгожданные результаты внутреннего аудита в ведомстве. И они были неутешительными. По состоянию на январь 24-го, только за 4 месяца аудиторы выявили нарушений на 10 миллиардов гривен", — говорится. в репортаже Артема Зябкина.

Именно борьба с коррупцией и налаживание надлежащего снабжения военных и были главными задачами Умерова, которые он ставил перед собой, когда сменил на должности бывшего министра Алексея Резникова. Именно при его руководстве Минобороны и оброс коррупционными скандалами.

"Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, — это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще", — говорит глава Минобороны Рустем Умеров.

Между тем, Кабмин рассматривает концепцию бронирования по уплате налогов. По словам министра цифровой трансформации по развитию IT, идея уже финализируется министрами. Замглавы Минцифры надеется на то, что скоро будет финальный концепт. Так, в частности, он озвучил информацию о 6 000-7 000 гривен налогов в месяц как условии бронирования.

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