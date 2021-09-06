Новая страница в отношениях Украины и США: каковы главные итоги встречи Зеленского и Байдена

Сверхзадачей украинской делегации в США было достичь сдвигов в двух вопросах: возможного членства Украины в НАТО и вопроса "Северного потока-2".

За первой встречей Зеленского и Байдена в Вашингтоне — в Украине следили тщательно. Потому что, с одной стороны, лидерам еще надо восстанавливать доверие после драматических президентских выборов в Штатах. А с другой, кроме общих слов о сотрудничестве и поддержку, наша делегация надеялась услышать конкретные вещи. О возможности членства Украины в НАТО. И о возможности таки остановить "Северный поток-2".

Так удалось ли президенту Зеленскому перетянуть внимание Белого дома от Афганистана к Украине? И почему зарубежная пресса оценила визит от "мощного сигнала" до "противоречивых результатов"? Корреспондент ТСН Ольга Кошеленко разговаривала с людьми, посвященными в детали. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

За 7 месяцев в президентском офисе Джо Байден принял лишь 7 иностранных лидеров. Владимир Зеленский стал 8-м. Встречи Байден назначает, только если видит в этом практический смысл.

"Президент Зеленский — лишь второй европейский лидер, который пока посетил Белый дом. Это не случайно. Это сознательно. И это сигнал — насколько важны для Байдена эти отношения", — утверждает бывший спецсоветчик 44-го президента США Барака Обамы Майкл Макфол. Они с Байденом — в то время вице-президентом — бок о бок работали в Белом доме.

Президентский курс Байдена — проамериканский и лишен сентиментов. Ярким свидетельством чего является его решение по Афганистану. "Это больше не входит в национальных интересов США" — невозмутимо говорит президент и оставляет бывших союзников.

По информации ТСН, сверхзаданием украинской делегации в США было достичь сдвигов в двух вопросах, в которых американская сторона по крайней мере пока не собирается идти на компромиссы. Это — конкретика относительно возможного членства Украины в НАТО и "Северный поток-2". Накануне этой встречи мы имели возможность на условиях анонимности поговорить с высокопоставленным чиновником из Белого дома. В вопросе НАТО США будут опираться на решения июньского саммита Альянса. По "Северному потоку2" — на сделку с канцлером Германии Ангелой Меркель, предупредили нас. Но это не значит, что Зеленский не будет нарушать эти вопросы.

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Хотя Белый дом предпочел бы, чтобы по крайней мере одну тему — совместный российско-германский газопровод "Северный поток-2", санкции из которого США сняли ради налаживания отношений с Германией — украинская делегация вообще не форсировала. Бывший посол США в Украины Джон Хербст уверяет нас, что визит Зеленского в Белый дом не случайно запланировал на время отпуска конгрессменов, которые очень недовольны отменой санкций.

"Визит проходит в августе именно потому, что Байден не хочет, чтобы Зеленский общался с Конгрессом Соединенных Штатов, — говорит он. — Я предвидел это еще в июне. И хотя администрация отрицает, это очень нетипично делать визиты во второй половине августа. Зеленский будет поднимать этот вопрос, потому что он хочет сохранить возможность убить этот проект санкциями. Байдену это не нравится. Но он не может позволить себе плохую встречу с Зеленским, поэтому, я надеюсь, сделает усилия и будет дружелюбным".

И еще одна задача, стоявшая перед Зеленским — наладить личный контакт с Байденом. Их заочное знакомство началось с самого политического скандала нашего времени. 45-й президент США Дональд Трамп пытался втянуть офис Зеленского и его лично в свою игру, целью которой была политическая дискредитация Байдена. Речь идет о расследовании деятельности украинской компании Burisma, в Наблюдательном совете которой работал сын Байдена Хантер. И это было очень болезненно для Байдена-старшего.

Встреча Зеленского с Байденом была в нормальной продуктивной, не всегда солнечной, атмосфере. Вместо запланированного часа, разговор президентов продолжается более двух.

"Вы знаете, что президент Байден вдвое взял время, которое он провел с президентом Зеленским. Я знал его как вице-резидента и работал с ним. И, кстати, недавно консультировал президента Байдена перед встречей с Путиным. Могу вас заверить: если он заинтересован, то быстро завершает разговор. А когда заинтересован, очень глубоко вникает в суть. Я видел и то, и другое. У меня нет сомнений, что происходило во время той встречи. Он был очень вовлечен. и по моему мнению, это хороший знак для наших двусторонних отношений", — рассказывает специальный советник Барака Обамы Майкл Макфол.

В сухом остатке, договорились о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась почти 4 года — а это постоянный контакт министров иностранных дел Кулебы и Блинкена. Подписаны новые стратегически оборонительные рамки. Байден одобряет дополнительный пакет безопасности помощи на 60 миллионов долларов. Туда входит в том числе и летальное оружие — противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Не жалеют США денег и на помощь в проведении реформ, а это более 460 миллионов долларов на этот год, а также выделяют еще свыше 2 миллионов доз вакцин от COVID-19.

В то же время, комментируя отсутствие четких сигналов относительно возможного членства в НАТО, спикер президента Байдена Джен Псаки отмечает: ничего, кроме хорошо известного списка реформ, необходимых для достижения стандартов Альянса, и помощи в их проведении для Киева в них нет.

"Есть шаги, которые Украина должна сделать, и они известны. Усилия по внедрению верховенства права, модернизация оборонного сектора, экономический рост. Это те условия, которые страны, претендующие на членство в Альянсе, как Украина, должны выполнить, чтобы достичь стандартов НАТО. И мы, безусловно, поддерживаем их на этом пути", — отметила Псаки.

А вот результатами переговоров по "Северному потоку-2", по крайней мере на словах, Зеленский остался доволен.

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"Президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации, или со стороны других сторон, других представителей "Северного потока-2", в случае его запуска, если со стороны этих стран будут затронуты какие-то вещи, Соединенные Штаты гарантируют введение санкции по "Северному поток"". Я считаю, что это большая победа", — заявил Зеленский.

Президент не зря делает уточнение — если Северный поток заработает. Процедура его сертификации, очевидно, столкнется с юридическими препятствиями, которые содержатся в законодательстве ЕС, а это время на улаживание вопросов и юридическая волокита. А вот рассчитывать на немедленном возобновлении американских санкций к нему не стоит. Конгрессвумен-однопартиец президента Байдена Марси Каптур — ярая противница "Северного потока-2", на прямой вопрос ТСН дает понять — в Конгрессе за это нет достаточного количества голосов, рычаги влияния сейчас скорее в руках европейских партнеров.

"Я надеюсь, что европейское сообщество поможет нам помочь Украине стать энергетически независимой. Я убеждена, что газ, который будет идти этим газопроводом, очень грязный. А мы живем во времена чистой энергетики. И я надеюсь, что этот газ будет облагаться высокими налогами. А мы тем временем найдем другие способы помочь Украине стать энергетически независимой", — говорит Марси Каптур.

На руку Украине здесь, как ни парадоксально, может сыграть афганский кризис, прогнозирует посол Хербст. Способ, в который произошел отвод американских военных и эвакуация гражданских, больно ударил по репутации Байдена. Еще одного геополитического кризиса, вызванного в этот раз "Северным потоком", ни он, ни Конгресс не хотят.

Страница в отношениях Украины и США, написанной при предыдущей администрации Дональда Трампа, перевернута. Киев, очевидно, имеет поддержку и новый кредит доверия, но и надежды, возложенные на них в проведении реформ. И здесь Вашингтон склонен верить только делам и результатам.

Новости недели: американская встреча - о чем договорились Зеленский и Байден в Вашингтоне

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