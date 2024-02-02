Новая стратегия победы над Россией: главные тезисы статьи Залужного

Беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, главком ВСУ назвал едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые не выгодны Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для CNN изложил новую стратегию победы над Россией, описал вызовы, сдерживающие страну в военном плане, и перечислил ресурсы, на которые нужно опираться, чтобы перехватить инициативу на поле боя и достичь повышения эффективности боевых действий.

ТСН.ua собрал главные тезисы статьи главкома.

По словам Валерия Залужного, самая главная задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы.

О новых вызовах

Главнокомандующий ВСУ перечислил ряд факторов, влияющих на решение по поиску новых форм применения Сил обороны. Вот некоторые из них:

нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;

высока вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;

истощенность у наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха;

недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение;

существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер;

несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – углубление зависимости Украины от снабжения союзниками;

неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки.

О роли беспилотных систем

Залужный отметил необходимость существенно увеличить способности беспилотных систем и других новейших технологических систем.

Кроме повышения эффективности боевых действий, беспилотные и другие новейшие технологические системы способны решить ряд ключевых проблем в организации и ведении боевых действий:

повысить степень бесконтактности ведения боевых действий и, как следствие, снизить уровень потерь из-за возможности дистанционного управления этими средствами;

снизить степень роли традиционных средств поражения в выполнении боевых задач;

обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;

несмотря на отсутствие корабельного состава, наносить поражение как надводным, так и подводным силам противника и его береговой инфраструктуре практически на всю глубину театра военных действий на море с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава;

наносить противнику массированные внезапные удары по объектам критической инфраструктуры, важным коммуникациям без применения дорогостоящих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.

О решающих условиях успеха

Исходя из опыта ведения боевых действий и прогноза развития вооруженной борьбы, Валерий Залужный назвал решающие условия успеха:

достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;

лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;

повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;

безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;

лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

О новой системе перевооружения

Для овладения новыми формами и способами, по словам главнокомандующего ВСУ, Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, к которой будут принадлежать подсистемы:

разработки и научного сопровождения;

производства и обслуживания;

подготовки персонала и обобщения боевого опыта;

применение войск (сил)

гибкое финансирование;

логистики.

С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может длиться до пяти месяцев. Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы.

О планах на 2024 год

По словам главнокомандующего ВСУ, в 2024 году следует основные усилия сосредоточить на:

создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал для британского издания The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон. ТСН.ua собрал главные тезисы, которые озвучил "железный" генерал в колонке для иностранного издания.

Читайте также: