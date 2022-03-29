Новая свастика Кремля: Германия запрещает букву "Z" как символ российской агрессии

В Германии публичного одобрения российской агрессии может быть достаточно, чтобы привлечь человека к ответственности.

Германия запрещает букву "Z" — не как букву латинского алфавита, конечно же, как символ российской агрессии. Достаточно месяца, чтобы нарисованная на танках буква попала под гласный или негласный запрет во всех цивилизованных местах.

О том, как "Z" превратилась в Zвастику, говорится в ТСН.

Букву "Z" нарисовали ночью на стене протестантской церкви в немецком городе Вюрцбург. Полиция уже заявила, что убеждена — латинская буква "Z" использована в ее новейшем смысле. То есть как знак агрессии, знак войны России против Украины. И сегодня этот знак запрещен не в отдельных округах, а во всей Германии.

Германии понадобилось более десяти лет, чтобы из обычного, "еще одного" символа на флагах новой Национо-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) свастика превратилась в жуткий нацистский знак. И больше двадцати лет, чтобы стать запретным символом в большинстве стран мира.

Россия со своей несуразной Zвастикой, которую она беззастенчиво строит смертельно больными детьми из казанского хосписа или поставленными на колени учениками школы в Красноярском крае, добивается первых результатов за месяц.

Германия запрещает букву Z как символ российской агрессии

Сначала достается люксовому бренду, Луи Витон. Компанию засыпали критикой из-за их символа на новых украшениях. 45 тысяч комментариев под рекламным роликом, где буквы "L" i "V" были слишком похожи на "Z". Многим это показалось признаком поддержки армии оккупантов.

Затем швейцарская страховая компания, ранее прекратившая бизнес с Россией, временно отказывается от собственного логотипа в соцсетях. Заменяет его на более полное название "Цюрих", чтобы одинокую букву "Z" никто не обвинил в симпатии к рашистам.

Дальше больше: парламент в Литве в первом чтении приравнял георгиевскую ленту и букву "Z" к нацистским и коммунистическим символам, запрещенным в стране. Аналогичное постановление готовят законодатели в Эстонии, чтобы принять закон до 9 мая.

В Эстонии полиция будет просто говорить с нарушителями, штрафов пока не планируют, Но в Германии публичное одобрение российской агрессии может быть достаточно, чтобы привлечь человека к ответственности. Уже несколько земель, в частности, Нижняя Саксония и Бавария, предупредили об уголовной ответственности за такие рисунки на церквях. Осталось найти исполнителя.

Напомним, символ "Z", который используют российские оккупанты в Украине, в Чехии хотят приравнять к нацистской свастике и соответственно преследовать за его использование.

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