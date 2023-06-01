Новая тактика российских воздушных обстрелов: эксперт рассказал, в чем она заключается

Люди заметили, что "шахедов" заметно прибавилось, потому что до мая атаки этими дронами не были такими массовыми. Теперь они стали массовыми. Британская разведка заявила, что, несмотря на все эти ночные атаки, российские оккупанты вряд ли своими ударами достигнут своих целей. Украинское командование воздушных сил указывало на то, что Россия изменила тактику своих ударов. Что это за новая тактика, в интервью ТСН.ua рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Тактику они постоянно меняют. Если вспомнить, что они делали, скажем, осенью и зимой прошлого года, они пытались уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, наносить удары по возможностям Украины вообще пережить зиму. То есть это были такие геноцидные удары, которые Украине к счастью удалось пережить, хотя у нас в то время системы ПВО и ПРО были гораздо слабее, чем сейчас, после тех ударов по энергоструктуре, наконец, наши западные союзники решили, что можно поставлять NASAMS, IRIS-T, Patriot, то есть все возможные типы ПВО. Только одно – почему они не делали это раньше? Хотя было понятно, что Россия использует зиму для того, чтобы создать какие-то условия для гуманитарной катастрофы", — говорит Самусь.

Затем российские захватчики пытались действительно прорвать ПВО и уничтожить логистику западных стран в Украине, отметил эксперт. И добавил, что они считали, что если они начнут бить по логистическим центрам, по логистическим путям, железнодорожным узлам, иногда даже пытались бить по мостам через Днепр, хотя опять же неудачно.

Сейчас оккупанты, по словам Самуся, максимально пытаются действительно грузить украинскую ПВО использованием "Кинжалов", причем сначала единичным, а затем массированным.

"Сейчас они пытаются создать условия, когда Shahed, например, имеют очень вычурную траекторию, то есть они могут крутиться на одном месте, затем начинать менять высоту, направление движения вообще, причем это десятки километров – сначала в одну сторону, потом в другую. Все это происходит на фоне применения баллистических ракет, крылатых ракет воздушного и морского базирования, т.е. большая территория, самая большая страна в Европе, и для украинского ПВО все же очень тяжело сбивать все цели", — отметил он.

Эксперт объяснил, что, например, система NASAMS или IRIS-T – это система средней дальности, то есть 30-40 километров, это объектовая ПВО. Такая система может прикрывать объект или один город.

"Россияне, конечно, постоянно проводят доразведку, за счет этих движений Shahed они проводят, в том числе разведку расположения ПВО, радаров и других украинских систем, задействованных в противодействии таким атакам. И они таким образом пытаются создать условия, когда оказываются пробелы, потому что когда ты имеешь большинство ПВО все-таки средней и короткой дальности, можно найти пробелы, где можно пролететь и где можно нанести удары, потому что, к сожалению, пока нам систем Patriot не хватает, чтобы закрыть не только, скажем так, города-миллионники. Но для этого нужно не единичные батареи, а 5-10 батарей Patriot и САМП-Т — это системы, имеющие дальность там 100-150 километров, такими куполами накрыть украинскую территорию, а уже более важные объекты накрывать NASAMS и IRIS-T. И тогда создастся эшелонированная система. Плюс, конечно же, короткой дальности, которые смогут создать такую закрытую систему, о которой мы мечтали, когда говорили "давайте закроем небо", — отметил он.

Самусь добавляет, что закрывание неба – это все же не два Patriot и не три, когда мы можем создавать в том числе радарную систему.

"То есть можно создавать не только за счет комплекта, например, зенитно-ракетных комплексов. А можно дополнительно ставить такие системы, которые имеют дальность, например, 500-1000 километров, обнаруживать запуски раньше, передавать эту информацию на зенитно-ракетные комплексы, в том числе числе объекту и короткой дальности, когда мы знаем, что ракета будет проходить, например, по этой траектории. Таким образом будет создаваться единое реакционное поле", – резюмировал он.

Ракетная атака по Киеву

Напомним, российские войска в ночь на 1 июня нанесли очередной ракетный обстрел по Киеву, запустив ракеты "Искандер". Все ракеты были сбиты, однако их обломки убили людей и нанесли разрушения. Погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Повреждены жилые дома, нежилые здания, автомобили и поликлиника.

Киевляне рассказали, что эти три человека погибли возле укрытия поликлиники, которое оказалось закрытым. По словам свидетелей, охранник медучреждения был пьян, закрылся в укрытии и никого туда не пускал. Полиция уже открыла по этому факту производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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