Новая угроза для Одессы: что задумала РФ в Черном море и почему в эту "игру" можно играть вдвоем

РФ готовится к массированным ударам по украинской инфраструктуре с помощью новых морских дронов

Россия усиливает влияние на нашу портовую инфраструктуру и корабли в Черном море. Противник наносит постоянные ракетные и дроновые удары по Одессе, Измаилу и Черноморску. По данным ГУР, российская армия готовится к массированным ударам по украинской инфраструктуре с помощью новых морских дронов.

Насколько это серьезная угроза для Одессы и других портовых городов и может ли стать основанием для блокады Черного моря, выяснял TСН.ua.

Имеет ли РФ преимущество в морских дронах?

В настоящее время разработки российских морских дронов находятся на стадии проектирования и возможного масштабирования. Да, Россия может планировать восстановить свое влияние в Черном море, но удастся ли ей это реализовать — сейчас вопрос очень спорный.

«Начнем с того, что морские безэкипажные системы у нашего врага были еще с начала полномасштабного вторжения, и сказать, что у них появилось что-то сверхновое, нельзя. Пока практики массированного применения морских дронов со стороны РФ не наблюдается», — рассказывает TСН.ua Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС ВСУ.

Он добавляет, что причин для применения таких дронов существует много и такие попытки со стороны РФ уже были, но без конкретного масштабирования.

«Это может быть связано с тем, что россияне отстают от нас в применении именно таких систем вооружения и пытаются это наверстать. Потому что со стороны Украины были неоднократные успешные применения, их все хорошо помнят. А наш враг, даже обладая большими мощностями и способностями, массово морские дроны не применяет», — отмечает Плетенчук.

Геополитический фактор и удары по портам

Он подчеркивает, что Военно-Морские силы понимают современные вызовы и возможные риски в Черном море, поэтому в планировании своей деятельности все это учитывают.

Что касается подобных тенденций со стороны противника, то здесь следует проанализировать работу нашего «зернового коридора». Крупнейшим потребителем или страной, являющейся конечной точкой, куда идут суда по нему, является Китайская Народная Республика. И это первенство она удерживает уже довольно долго. На втором месте — Испания, которая, кстати, сейчас тоже много экспортирует зерна в КНР.

«Поэтому, конечно, на принятие таких решений могут влиять и геополитические факторы. Ибо любые удары — это удары в первую очередь по судам. А бить безэкипажными дронами по порту нет смысла. Да и разбить причальный фронт дроном обойдется очень дорого и будет выглядеть странно. Тем более в условиях активного противодействия. Поэтому прогнозировать такую возможность применения, я сейчас не буду. И подтвердить возможность подобных атак тоже не могу. Единственное, что могу добавить — все возможные риски мы учитываем», — говорит Дмитрий Плетенчук.

Он отмечает, что удары россиян по гражданским судам, которые имели место и раньше с применением средств воздушного нападения (дронов-камикадзе, ракетного вооружения), — это фактически вовлечение других стран в российско-украинскую войну, потому что каждое судно является территорией страны, под флагом которой оно находится.

Работа «зернового коридора» вопреки угрозам

«Конечно, подобные шаги со стороны противника, на самом деле, могут иметь довольно существенные международные последствия и прогнозировать что-то подобное стоит учитывая и эти факторы», — объясняет Плетенчук.

Он подчеркивает, что угрозы работе украинских портов существуют с начала полномасштабного вторжения.

«Удары наносились разнообразные. К сожалению, и с потерями среди гражданских моряков, среди наших докеров и портовиков. Я это видел неоднократно своими глазами. Но, тем не менее, наш „зерновой коридор“ продолжает работать. И мы понемногу приближаемся к 7 тысячам судов, которые воспользовались коридором, если брать только порты Большой Одессы. То есть за период чуть больше двух лет», — добавляет спикер ВМС.

Почему Россия боится «игры вдвоем»

Экономическое давление остается приоритетом для врага, ведь для Украины море — основной экспортно-импортный канал, на который приходится львиная доля всех перевозок. Море вообще является основным логистическим инструментом по всему миру для поставки товаров.

«Если говорить о возможности усиления ударов морскими дронами со стороны России, то здесь я бы сказал так: в эту игру всегда можно играть вдвоем. Для россиян Черное море очень важно. Это единственные порты по всей РФ, которые не замерзают. А эта зима наиболее показательна в этом контексте. И порт в Новороссийске является самым большим портом во всей так называемой РФ. Поэтому надо понимать, что мы все фактически заложниками географии, в которой имеем одно побережье. И, к сожалению, среди стран, имеющих выход в Черное и Азовское море, есть и РФ. Думаю, что россияне тоже будут учитывать этот фактор перед принятием подобных решений», — заключает Дмитрий Плетенчук.

