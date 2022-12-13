Новая угроза из Беларуси и вероятность наступления: эксперт предупредил о нюансах

Одной из целей оккупантов может быть отвлечение ВСУ с других направлений.

Прилет в Беларусь самолетов, являющихся носителями "Кинжалов", строительство речных переправ в направлении Украины – все это несет очередную угрозу для Украины. Но в этот раз у такой военной активности есть определенные нюансы.

О них в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Угроза со стороны Беларуси была, есть и будет. До тех пор, пока будет продолжаться война, до тех пор пока там будет так называемый президент Александр Лукашенко. Но сейчас эта угроза минимальна", — говорит Александр Коваленко и объясняет, почему так считает .

"Если, например, говорить о военном самолете Миг — 31К с ракетами "Кинжалам", то они его используют не в первый раз, — объясняет эксперт. — Делают это для того, чтобы держать в напряжении нашу ПВО, чтобы в Украине были воздушные тревоги. Что касается угрозы вторжения со стороны Беларуси — оно сейчас также минимально.Чтобы собрать силы для наступательных действий — нужно время, формирование таких сил не будет незаметным.Все, что сейчас там происходит — напоминает учения, имитацию угрозы у наших границ, чтобы отвлечь наши ресурсы с других направлений. Средства и силы, которые сейчас сконцентрированы в Беларуси, не позволяют осуществить сухопутное наступление и захват области или областного города на территории Украины. Этого критически недостаточно".

По словам Александра Коваленко, сейчас в России не больше 40 "Кинжалов". Наладить их производство стране-оккупанту сложно из-за того, что для этого нужны иностранные комплектующие.

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