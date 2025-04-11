Новая угроза от "Шахедов": что сбрасывает Россия на Киев и другие города и как спастись

Полиция предупреждает об опасной взрывчатке, которую враг сбрасывает с дронов

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Россия усиливает террор в отношении гражданского населения Украины. Недавно враг начал применять дроны, которые во время воздушных атак разбрасывают взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба МВД и добавляет фото опасных находок.

Предупреждение от МВД

Взрывоопасный предмет был обнаружен в Киеве. Это цилиндр диаметром около 5 сантиметров и длиной 35-40 см с квадратными насечками на корпусе для лучшей фрагментации на осколки.

В МВД подчеркивают, что враг может использовать подобные способы поражения гражданского населения в любом регионе страны. Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.

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«Изображенные взрывоопасные предметы изъяты в Киеве, внешний вид может отличаться. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112», — отмечают правоохранители.

На Осокорках слышали взрывы после тревоги

Взрывчатку, как отмечают правоохранители, обнаружили в Киеве. А жители левого берега пишут, что взрывоопасые предметы враг мог сбрасывать с дронов во время последней ночной атаки на столицу.

Жители левого берега Киева рассказывают, что после отбоя воздушной тревоги на Осокорках и Позняках слышали взрывы с определенной периодичностью. Их примерно было где-то четыре.

Жители района говорят, что сначала не понимали, что происходит, потому что воздушной угрозы уже не было. Поэтому они предполагают, что рядом с домами взрывалось именно то, что сбросили дроны во время атаки, когда маневрировали над районом.

О схожих случаях сообщают и в других городах на востоке — ближе к линии фронта.

Что это может быть

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, для таких сбросов, враг может использовать кассетные боеприпасы, но обнародованные на фото МВД не похожи на стандартные кассетные боеприпасы.

«Обычно кассетные боеприпасы имеют шарообразную или цилиндрическую форму. Пулевидные — по размерам с апельсин, а цилиндрические — как банка сгущенки. Относительно продолговатых предметов, о которых предупреждает МВД, это могут быть специально разработанные образцы взрывного устройства. После их падения активируется взрыватель, который срабатывает либо моментально после прикосновения к этому предмету, либо через некоторое время прямо по таймеру, даже без контакта», — рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко.

Сколько может сбросить один БПЛА

Эксперт добавляет, что в устройстве минимально может быть 50 граммов взрывчатки, но и такая масса может нанести вред человеку. Сейчас можно только догадываться, сколько такой взрывчатки может сбросить один вражеский дрон.

«Если взрывные устройства весят до 1 килограмма, а они, как правило, легче — где-то 200-300 граммов, то количество для сброса напрямую зависит от класса беспилотника. Легкий БПЛА — может нести на себе 2-5 килограммов взрывчатки. А если такими «игрушками» снаряжают «Шахед», способный нести на себе до 50 килограммов, то он может сбросить и сотню таких взрывных устройств», — объясняет Валерий Романенко.

Но сразу ставит под сомнение такую возможность:

«Вряд ли «Шахеды» переделывали под них, потому что это требует значительной переработки корпуса дрона. Возможно, несколько таких цилиндров просто прикрепили на наружной подвеске под 2-3 «Шахедами» или сбросили с дронов-имитаторов», — говорит специалист.

Самоликвидация и отложенный взрыв

Эксперт подчеркивает, что устройство может взорваться через некоторое время. То есть лежать где-нибудь на огороде, открытом балконе или на тротуаре, пока его не возьмет в руки человек.

«Такие устройства могут самоликвидироваться через определенное время. Для этого могут использоваться таймер или самое простое механическое устройство, отвечающее за задержку взрыва. Также в таких устройствах могут использоваться химические соединения, например, сахар. Пошел дождь, сахар растаял и высвободил взрыватель — взрыв. Такие методы использовали еще во время Второй мировой, а сейчас простейшие миниатюрные взрыватели могут размещать даже в мобильных телефонах. Поэтому думаю, что похожие взрыватели могут использовать и во взрывных устройствах, которые сбрасывают с дронов», — рассказывает Валерий Романенко.

К этому специалист добавляет, что подрыв такого устройства можно активизировать и с помощью радиосигнала. То есть один БПЛА, сбрасывает эти устройства на землю, а следующий, пролетающий над этим районом, дает соответствующий сигнал и устройства взрываются.

Война против гражданских украинцев

По словам Валерия Романенко, использование таких устройств это еще одно преступление россиян против человечности. И доказательство того, что Россия стремится уничтожать гражданское население Украины.

«Такие взрывные устройства направлены именно на поражение гражданского населения. Ибо военный, живущий в состоянии постоянной опасности, никогда не возьмет такой предмет в руки и будет на него адекватно реагировать. А гражданские люди, и особенно дети могут подвергать себя смертельной опасности. Например, дети имеют привычку пнуть ногой все, что «неправильно», на их взгляд, лежит на дороге. Этого достаточно для инициации взрыва. Поэтому граждане должны помнить об опасности. А детей нужно учить, что брать в руки любой подозрительный предмет и вообще касаться его категорически нельзя. Особенно где-то на дороге или на приусадебном участке. Лучше сразу вызвать на место полицию или спасателей», — отмечает эксперт.

Исключение или серийное производство?

По словам Валерия Романенко, похоже, что россияне наладили серийное производство этих взрывных устройств. Стоит дождаться заключений от экспертов — если на устройствах будет обнаружена маркировка и серийные номера, это подтвердит версию о серийном производстве.

«Вместе с тем, я не исключаю, что снаряжение БПЛА взрывными устройствами замедленного действия могло быть диким исключением. То есть безумной идеей какого-то российского идиота, а взрывные устройства были изготовлены кустарным способом в каком-нибудь их подразделении. Они вполне могли снарядить ими дроны и отправить для сбросов», — отмечает эксперт.

Ранее ТСН.ua рассказывал о «Шахедах»–невидимках и БПЛА с термобарическим зарядом: эксперт назвал новые угрозы от России.

Дата публикации 12:36, 11.04.25 Количество просмотров 29 Шок! Может взорваться в любой момент: РФ сбросила новые бомбы на Киев