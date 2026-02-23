Новая угроза с Севера: что задумали Путин и Лукашенко под новыми учениями в Беларуси

Что задумали Путин и Лукашенко под новыми учениями в Беларуси

Подготовка новых совместных военных учений России и Беларуси снова вызвала тревогу в Украине и среди западных союзников. В Киеве напоминают, что подобные маневры уже использовались Кремлем как прикрытие для скопления войск перед полномасштабным вторжением 2022 года. На этом фоне заявления о размещении ракет, скрытой мобилизации и активности российских военных в Беларуси заставляют экспертов оценивать риски нового обострения на северном направлении.

Что действительно стоит за этими шагами и есть ли реальная угроза — в материале ТСН.ua.

Уроки 2022: Зеленский предупреждает о рисках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что учения России и Беларуси могут повторить сценарий, предшествующий полномасштабному вторжению. По его словам, Кремль уже использовал масштабные маневры в качестве прикрытия для концентрации войск и подготовки наступления.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона будет внимательно отслеживать масштабы будущих учений, ведь именно от этого зависит оценка уровня опасности. Он подчеркнул, что угроза касается не только Украины, но и самих белорусов, которые могут быть вовлечены в войну.

Ракеты "Орешник" в Беларуси: новый вызов для Европы

Еще одним тревожным сигналом стали сообщения о подготовке Россией площадок для размещения новейших ракетных комплексов "Орешник" на территории Беларуси. Зеленский заявил, что это решение согласовано с Александром Лукашенко.

В то же время, президент уточнил, что самих ракет в стране пока нет, однако техника для их обслуживания уже появилась. По его мнению, это может быть элементом психологического давления на Запад, но в то же время создает серьезную угрозу всей Европе.

Скрытая мобилизация: что происходит в Беларуси

Параллельно с учениями в Беларуси начали фиксировать массовый призыв резервистов. По словам белорусского оппозиционного политика Павла Латушко, под видом проверки боеготовности власти проводят скрытую мобилизацию.

Вызовы поступают в очень короткие сроки, а призванных направляют на собрание до двух месяцев. В некоторых случаях у людей забирают телефоны, что затрудняет связь с семьями. Оппозиция утверждает, что уже мобилизовано сотни офицеров запаса, но точные масштабы остаются неизвестными.

Позиция Украины: угрозы у границы пока не видны

В то же время в Государственной пограничной службе Украины заявляют, что пока не фиксируют перемещение техники или накопление войск у границы.

По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, проверки боеготовности в Беларуси проходят регулярно и часто носят информационно-психологический характер. Украинские военные и разведка постоянно отслеживают ситуацию.

Прошлогодние учения: страхи без наступления

Учения "Запад-2025" также вызвали серьезную обеспокоенность. Однако после их завершения российские войска покинули Беларусь, а активности у украинской границы не зафиксировали.

Это свидетельствует о том, что не все демонстративные шаги Кремля завершаются эскалацией. Однако риск использования таких маневров как прикрытие для наступления остается.

Что говорят аналитики

Аналитики Atlantic Council подчеркивают, что Беларусь фактически перестала быть только формальным союзником России и все больше интегрируется в ее военную машину. По их оценкам, в настоящее время до 80% белорусских предприятий военно-промышленного комплекса работают на нужды российской армии. Речь идет не только о производстве боеприпасов, но и о ремонте техники, поставках компонентов и передаче технологий, которые помогают Кремлю обходить санкции.

Эксперты отмечают, что Александр Лукашенко пытается публично дистанцироваться от прямого участия в войне против Украины. Однако фактические действия его режима свидетельствуют об обратном: Минск все глубже интегрируется в военную систему России. В таких условиях, подчеркивают аналитики, Беларусь остается ключевой угрозой для Украины на северном направлении.

В последнее время внимание к Беларуси возросло из-за освобождения части политических заключенных после частичного смягчения санкций США. Эксперты признают гуманитарное значение таких решений, но предостерегают, что более тысячи человек до сих пор находятся за решеткой.

Без четкой стратегии, предупреждают они, снижение санкционного давления может укрепить режим Лукашенко. Это, в свою очередь, рискует усилить репрессии внутри страны и сохранить ее в качестве инструмента Кремля.

По мнению Atlantic Council, санкции должны использоваться не как элемент торга, а инструмент долгосрочных изменений. Европа может усилить давление, закрыв лазейки для обхода ограничений и ударив по источникам финансирования белорусских властей и российских военных машин.

Эксперты считают, что перспективы европейской интеграции могут стать ключевым стимулом для трансформации Беларуси в будущем. Однако для этого Запад должен демонстрировать последовательность и готовность к более жесткой политике.

Военная интеграция с Россией и новые тактики

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия уже активно использует территорию и инфраструктуру Беларуси для боевых действий против Украины. Речь идет не только о политической поддержке или логистике, но и о фактическом включении белорусского пространства в военные операции Кремля.

В частности, по данным ISW, российские войска используют гражданскую инфраструктуру Беларуси для управления ударными беспилотниками. Это включает использование башен мобильной связи, ретрансляторов и других объектов, позволяющих прокладывать маршруты полета дронов и обеспечивать стабильный сигнал во время атак по Украине.

20 февраля проукраинские хакерские группы заявили, что в течение шести месяцев проводили масштабную кибероперацию. Им удалось получить доступ к десяткам сломанных аккаунтов российских военных, через которые они фактически отслеживали работу систем управления беспилотниками.

Это позволило в режиме реального времени наблюдать за подготовкой атак, маршрутами полетов и целями российских дронов. По словам экспертов, полученные данные передавались украинским военным, что повышало эффективность противодействия таким атакам.

Хакеры установили, что российская армия активно использует белорусскую телекоммуникационную инфраструктуру для нанесения ударов по северным и западным регионам Украины. В частности, целями были энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура.

Испытания обороны Североатлантического союза

Особое внимание аналитики уделяют инцидентам, когда российские беспилотники или другие воздушные объекты через Беларусь входили в воздушное пространство стран НАТО. Это могло быть испытанием маршрутов, систем противовоздушной обороны и скорости реагирования союзников.

Не так давно подобные объекты фиксировали в Польше. Там заявили, что ситуация находилась под контролем, но подобные инциденты становятся регулярными.

В то же время Украина не видит признаков прямой подготовки к наступлению с севера. Однако эксперты полагают, что Россия может использовать белорусское направление в качестве инструмента давления.

Речь идет не только о военной угрозе, но и об отвлечении ресурсов, психологическом влиянии и дестабилизации союзников Украины. Все зависит от ситуации на фронте, ресурсов Кремля и реакции Запада.