Новая угроза Украине от иранских ракет Dezful и Zolfaghar: что может получить Путин и как применить

В Украине заговорили о новой угрозе – баллистические ракеты, которые якобы Иран может в ближайшее время предоставить России. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об иранских ракетах Dezful, которые смогут достать до любой точки Украины и несут в себе еще большую опасность, чем российские "Искандеры".

Насколько эти угрозы реальны и что необходимо делать для недопущения подобного, ТСН.ua расспросил у военного эксперта.

"Ось Зла" от Путина

По словам Игоря Романенко, ракетное вооружение – это сверхмощное оружие поражения, действие которого Украина испытывает на себе от России уже два с половиной года.

"Снабжение вооружения из Ирана в Россию, к сожалению, происходит уже не впервые. Мы имеем дело, на мой взгляд, с террористической группировкой, в которую входят — Россия, Иран и Северная Корея. Это своеобразная "ось Зла", которую вокруг себя объединил Путин. Упомянутые страны имеют мощный арсенал ракетного вооружения, соответственно это очень опасно. Напомню, что во время Второй мировой войны такой "осью Зла" были Германия, Япония и Италия", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Иран может предоставить Путину баллистические ракеты/Коллаж ТСН.ua

Как "упустили" северокорейские ракеты

Он добавляет, что история с предоставлением оружия России ее "партнерами" не нова, потому что это уже было реализовано, например, в сотрудничестве врага с Северной Кореей.

"Сначала, это тоже были лишь намерения, о которых вроде бы все знали. Потом были предупреждения, а также попытки США и партнеров с этим бороться. Но Северной Корее и России удалось запустить этот процесс. Сейчас он полным ходом реализуется, а россияне наносят удары баллистическими северокорейскими ракетами KN-23 и KN-24 по Украине. Да, они не так совершенны по точности, как российские "Искандеры", но это ракеты-разрушители, они имеют огромную мощность и хаотично падая уничтожают дома и инфраструктуру украинских городов. К сожалению, нашим партнерам не удалось остановить такое сотрудничество России и Северной Кореи", – отмечает военный эксперт.

Иран может передать России баллистические ракеты!

Как исправить сложную ситуацию?

Игорь Романенко добавляет, что наши союзники должны это понимать и как-то влиять на ситуацию.

"Сейчас это можно исправить только двумя способами. Первый – нанесением ударов по территории РФ, где находятся пусковые установки таких ракет. Но, к сожалению, наши союзники не дают нам такой возможности, из-за соответствующих запретов. Второй – сбивать северокорейские ракеты уже в воздухе, но напомню, что это баллистические ракеты, уничтожение которых требует особых зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями – Patriot и SAMP/T. А их нам очень не хватает, из-за промедления партнеров", – отмечает Игорь Романенко.

Какими ракетами Иран может поделиться с Путиным

Эксперт добавляет, что сейчас у нас аналогичная история, но уже с Ираном, поэтому очень важно не на словах, а на деле остановить такое сотрудничество.

Что касается иранских ракет Dezful, то Игорь Романенко добавляет, что у них более тактические возможности. Но есть угроза, что намерения передачи таких ракет могут стать реальностью, как это уже произошло с северокорейскими ракетами.

"Уже больше года ведутся разговоры о поставках в Россию иранских ракет Fateh-110. Их дальность полета 300-400 километров. Или о еще более мощных ракетах Zolfaghar — дальностью 300-700 километров. Кстати, у иранцев есть ракеты, которые могут лететь и за тысячу километров. То есть здесь вариантов множество, лишь бы начать", – отмечает военный эксперт.

Иран может предоставить Путину баллистические ракеты/Коллаж ТСН.ua

Где Россия может применить ракеты из Ирана

Игорь Романенко отмечает, что есть все признаки того, что поставки иранских ракет в Россию могут состояться. А россияне "на ура" их будут принимать и использовать.

"Особенно для того, чтобы наращивать свои наступательные мощности на Покровском и Торецком направлениях фронта. Или же в оборонных целях – бить такими ракетами по Курщине. Они же не останавливаются, и сейчас бьют по собственным домам и инфраструктурным объектам – российскому цинизму там просто нет предела. Поэтому тактические иранские ракеты они могут применять, чтобы попытаться выбить нашу группировку войск на Курщине", – рассказывает Игорь Романенко.

Когда язык дипломатии не помогает

По мнению военного эксперта, чтобы не допустить передачи иранских ракет, наши западные союзники должны на стратегическом уровне давить на россиян и их партнеров.

"Это сейчас не очень получается, что заметно даже на примере диалога между США с Китаем. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, съездил в Китай, но вернулся почти ни с чем. По крайней мере, официально об Украине там речь не шла. Конечно, возможно есть какие-то сдвиги в закрытой части переговоров. Но здесь вопрос: сдвиг в чью пользу? Поэтому если "силы добра" или же наши союзники, не могут остановить такое сотрудничество между "силами зла", то должны более активно помогать нам со средствами для отражения атак и оружием, которое способно бить по пусковым установкам противника и уничтожать их ракеты, когда они уже будут в воздухе", – отмечает Игорь Романенко.

Разбитые "розовые очки"

Эксперт добавляет, что, к сожалению, с военной помощью наши союзники не спешат – год ведутся разговоры, а мы получили лишь одну батарею Patriot от немцев, а румыны только согласовали предоставление такой батареи на уровне правительства.

"Нашим партнерам уже давно нужно отказаться от тактики обещаний и красивых лозунгов. Потому что Украина хорошо почувствовала их эффект, когда полгода выживала без помощи США, и в то же время наблюдала, как военная помощь оказывалась Израилю. Партнерам нужно понять, что Украина давно разбила свои "розовые очки" и ожидает только конкретные действия, а они со стороны партнеров совсем нерешительны и неэффективны. Соответственно поэтому мы имеем очень тяжелые последствия на фронте", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о ракетном ударе по Киеву: угроза от "Искандеров" и будут ли повторные атаки в сентябре.

Новости ТСН 7:00 4 сентября. Атака на Львов: есть погибшие, Иран дает России новые ракеты

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