Новая украинская ракета-дрон "Пекло" уже на фронте: что известно о ее характеристиках и возможностях

В Украине официально презентовали дальнобойное средство поражения под названием "Пекло", которое уже использовалось для ударов по врагу и, очевидно, тем самым прошло испытание. И первая партия ракет- дронов передана Силам обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал соответствующее видео в своих соцсетях.

"Наше украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача – наращивать производство и применение", – отметил президент и поблагодарил вовлеченных в оборонное производство.

Новый дальнобойный боеприпас от "Укроборонпрома"

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Украинский концерн "Укроборонпром" представил новый дальнобойный боеприпас "Пекло", классифицируемый разработчиками как ракета-дрон. Его максимальная дальность полета составляет более 700 км, а скорость полета благодаря реактивному двигателю может достигать 700 км/ч.

Другие характеристики новой разработки не раскрываются ввиду ограничений безопасности. Однако известно, что его эффективность не уступает отдельным видам российских крылатых ракет при значительно меньшей стоимости.

Изделие уже имеет успешные боевые применения

Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что первая партия ракет в несколько десятков единиц уже была передана Силам обороны.

"Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки – в течение года. У изделия уже есть успешные боевые применения", – сказал он.

Точное количество дронов не сообщается, однако, если верить маркировке на корпусах БпЛА, количество выпущенных единиц уже достигает 60 единиц.

Разрабатываются новые виды боевой части

Сметанин добавил, что "Пекло" уже серийно производится, продолжая совершенствоваться. Постоянно ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ, улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения.

Кроме того, для "Пекла" разрабатываются новые виды боевой части для расширения перечня возможных объектов поражения.

Характеристики и возможности "Пекла"

Пока точных характеристик ракеты нет, однако официальные фото дают возможность кое-что о ней узнать. В частности, как сообщает Defense Express, относительно размеров, то ориентировочная длина и размах крыла "Пекла" достигает двух метров. Что касается веса боевой части, то вряд ли речь может идти о параметре более 50 кг, исключительно в силу самых размеров ракеты. Это видно на примере концептуально похожей Barracuda от Anduril. Увеличение веса боевой части объективно возможно, при этом кратно – но только с пропорциональным уменьшением дальности.

Ориентировочная длина и размах крыла "Пекла" достигает двух метров / Фото: скриншот с видео

Двигатель – малогабаритный турбореактивный, его модель пока не идентифицирована, но для таких летательных аппаратов в целом вполне может быть достаточным тяга от 400-600 Н, которую позволяют развивать двигатели весом 4-8 кг, а максимум можно считать 1500 Н, что может обеспечить двигатель массой в 17 кг.

Но гораздо более интересные вещи появляются, если рассматривать более подробные фото. Например, хорошо видно, что в корпус "Пекла" сформирован именно по технологиям производства реактивных летательных аппаратов — металл и клепки. Надежное и хорошо известное решение, позволяющее производить корпуса промышленно.

Похоже, что сам корпус состоит из нескольких больших частей, что позволяет упростить монтаж в нем всех узлов и агрегатов. Уже упомянутый двигатель расположен снаружи также исходя из вопроса легкости монтажа, экономии места в корпусе, а также отсутствия необходимости производить воздухозаборники.

Крыло "Пекла" сделано фиксированным / Фото: скриншот с видео

Крыло "Пекло" сделано фиксированным и это очень правильное решение, потому что попытки сделать его сложным привели бы лишь к укладке и увеличению веса конструкции с возможным ухудшением аэродинамических качеств.

Заднее хвостовое оперение V-образно, что также об экономии веса. В то же время управляющие поверхности — элероны и элевоны не имеют внешних тяг, что является хорошим признаком "взрослой" реактивной конструкции.

Почти вдоль всего корпуса ракеты идет наплыв, вполне возможно несущий роль ребра жесткости. Она имеет небольшой воздухозаборник, возможно для охлаждения внутренней аппаратуры. А также два круглых отверстия, которые могут быть радиопрозрачными крышками для спутниковой навигации.

Почти вдоль всего корпуса ракеты идет наплыв, вполне возможно несущий роль ребра жесткости / Фото: president.gov.ua

Это, конечно, если сама ракета не переворачивается в воздухе после запуска для того, чтобы двигатель был снизу фюзеляжа. Ибо в теории такой вариант тоже существует. И тогда это о том, что ракета имеет радиовысотомеры. На носу ракеты – приемник воздушного давления, который необходим для измерения скорости. Это также дает ответ на вопросы о навигации "Пекло" — инерциальная, спутниковая и возможно TERCOM или DESMAC с сравнением рельефа или изображения местности с эталоном.

На "Пекле" можно заметить логотип проекта "Армия дронов" / Фото: скриншот с видео

На "Пекле" можно заметить логотип проекта "Армия дронов" — совместного проекта Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24.

Остается только вопрос запуска. Длинные фиксированные крылья прямо говорят, что вряд ли ее запускают из самолета. А при запуске с земли таких летательных аппаратов с турбореактивными двигателями необходим ракетный ускоритель. Обычно он цепляется снизу и возможно крючок для этого как раз и виден внизу фюзеляжа.

Таким образом, "Пекло", как отмечает Defense Express, является очень основательной прагматичной разработкой с уклоном на технологичность и массовость промышленного производства.

ВСУ получили дроны-ракеты «Ад»

Напомним, 3 декабря президент Зеленский провел заседание Ставки и сделал важное заявление о ракетной программе.

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