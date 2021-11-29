Новая услуга в "Дії": как получить выписку из реестра и справку о доходах пенсионера онлайн

Новая услуга в "Дії": как получить выписку из реестра и справку о доходах пенсионера онлайн

Справки ОК-5 и ОК-7 требуют при оформлении на работе, для назначения пенсии или начисления больничных.

С 29 ноября на портале "Дія" стали доступны новые услуги, среди которых справки о трудовом, страховом стаже, справка о доходах пенсионера и выписка из реестра застрахованных лиц.

ТСН.ua объясняет, как оформить эту соцуслугу, не выходя из дома.

Выписка из реестра и справка о доходах пенсионера (ОК-5 и ОК-7) — одни из самых востребованных справок в Украине. Ежегодно таких документов выдают 2,8 млн. Это справки о трудовом стаже, требуемые в случае оформления на работе или для назначения пенсии или же начисления больничных.

Как получить эти справки онлайн:

Нужно авторизироваться на портале "Дія", зайти в раздел "Справки и выписки" и выбрать пункт "Справка из реестра застрахованных лиц"

Заполнять какие-либо заявления или подписывать что-то КЭПом не нужно.

Только для справки о доходах пенсионера необходимо указать период, на который требуется справка.

Раньше их можно было получить на сайте Пенсионного фонда онлайн. На портале "Дия", обещают разработчики, все можно сделать в несколько кликов, а результат придет на электронную почту через несколько минут.