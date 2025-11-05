Новая версия смрада в Киеве: накрыл ли левый берег запах куриного помета с полей под Борисполем

Аграрии говорят, что вонь от органических удобрений ветер относил в сторону аэропорта, а не в Киев

История со смрадом в Киеве 2 ноября получила новое продолжение. Из социальных сетей стало известно, что накануне появления едкой вони в столице поля рядом с Киевом в районе села Петропавловское (Бориспольский район) обработали куриным пометом.

В Золочевский поселковый совет поступило сообщение от ООО «Агро Холдинг ТС» о том, что в период с 25 по 31 октября работники компании будут вносить органические удобрения (куриный помет) на поля, расположенные в пределах села Петропавловское. Компания проинформировала:

«Временной промежуток проведения планируемых обработок: начало 25 октября в 10:00. В дальнейшем работы могут быть круглосуточными в течение 6 дней. Внесение удобрений будет выполнено разбрасывателем», — говорится в сообщении.

Также компания предупреждает, что возможен временный дискомфорт из-за распространения запаха органического удобрения, которое планируется вноситься в почву. Поэтому попросили поселковый совет проинформировать население села Петропавловское о полевых работах.

Однако в самой компании говорят, что обработка полей рядом с Киевом не может быть причиной едкой вони, окутавшей столицу утром 2 ноября.

«Мы вносили на поля органические удобрения, но все успели сделать достаточно быстро, через два с половиной дня. Значительно быстрее, чем планировали. Должен подчеркнуть, что сразу после внесения удобрения мы специально приорали тракторами куриный помет в почву — именно для того, чтобы полностью нивелировать любое распространение его запаха. Благодаря продуманному технологическому циклу и скорости выполнения, наши действия не могли стать причиной дискомфорта для жителей Киевской области, проживающих в близлежащих селах. Еще один важный нюанс — когда мы вносили органические удобрения, слабый ветер дул именно в сторону аэропорта «Борисполь», где нет населенных пунктов. А не в сторону Киева. Мы следили за этим», — рассказал ТСН.ua Антон Григоренко, агроном предприятия.

Он добавляет, что при обработке полей куриным пометом учитывались погодные условия и направление ветра. Всего органическими удобрениями было обработано 380 гектаров.

«Нам поступали жалобы, что запах от удобрений якобы попадал в Борисполь, но это невозможно. Максимум, куда запах мог отнести от обрабатываемых нами полей, и то только очень сильным ветром — это не более 800 метров от поля. При слабом ветре запах уже не ощущается дальше чем в 200 метрах от поля. Также здесь нужно учесть тот факт, что мы сразу запахали удобрения в почву, то есть удобрения оказались зарытыми. На следующий день после внесения запах удобрения на поле уже не ощущается», — утверждает агроном.

Также он отрицает, что разбросанный куриный помет на полях стал причиной вони на левом берегу Киева.

«Это точно невозможно. От наших полей только до въезда в Киев по прямой — 15 километров. А запах ощущали и гораздо дальше на Левом берегу. Сравните расстояние 200-800 метров, куда ветер потенциально может отнести запах удобрения, и 15 км. Туда он вообще никак не мог дойти», — уверяет агроном.

Напомним, по мнению эколога Александра Соколенко, возникновение неприятной вони в Киеве может быть связано с редким атмосферным явлением — температурной инверсией.

