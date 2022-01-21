Новая волна COVID-19: Минздрав прогнозирует увеличение количества больных и госпитализаций

Ляшко призывает готовиться к стремительному росту количества случаев COVID-19 в сутки.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что во время новой волны COVID-19 следует готовиться к значительному количеству госпитализаций.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Если во время предыдущих волн наибольшее суточное количество в мире достигало 900 тыс., то теперь у нас 3,5 млн случаев в сутки", — отметил министр.

Ляшко считает, что Украина не пройдет новую волну COVID-19 с таким количеством случаев, как было осенью: максимум 27 тыс. больных в сутки.

"Даже те цифры, которые мы видим за последние три дня: 12-18-21 тыс. показывают, что нужно готовиться к стремительному росту количества случаев COVID-19 в день. Они будут отличаться от того, что мы видели в предыдущие волны. Особенно, учитывая динамику Франции, Италии", — говорит глава Минздрава.

По его словам, количество госпитализаций в процентном отношении меньше, чем было во время "Дельты". Однако все зависит от общего количества инфицированных.

"Если 10% от ста человек – это десять госпитализированных, то 10% от 1000 человек, это 100 госпитализаций", — подчеркнул Ляшко.

Министр предупредил, что количество госпитализаций будет большим, и нагрузка на систему здравоохранения тоже ожидается большая из-за того, что будет регистрироваться больше случаев.

"Но если будет большее количество вакцинированных, то количество госпитализаций будет уменьшаться и случаи будут нетяжелыми, и меньше будут нуждаться в реанимационных мероприятиях", — подытожил он.

Ранее Виктор Ляшко:

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