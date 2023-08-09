Новая волна мобилизации в РФ: когда состоится и сколько призовут в ряды окупантов

По мнению эксперта, мобилизация в РФ не вызовет массовых протестов, однако бунты возможны в самой российской армии.

Мобилизационные меры в России могут усилиться в сентябре-октябре, однако Кремль не будет объявлять это публично.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Он напомнил, что мобилизация в РФ в том или ином виде продолжается.

"Не думаю, что это (мобилизация в РФ. – Ред.) будет объявляться публично. В конце концов указ Путина от 21 сентября 22 года действует. Ему ничто не мешает проводить мобилизацию в рамках этого указа", – говорит Мусиенко.

По мнению эксперта, в Кремле боятся неприятия мобилизации в российском обществе. Он напомнил, что самый низкий рейтинг Путина был как раз в сентябре прошлого года, когда была объявлена мобилизация.

"А почему так? Потому что она (мобилизация, — ред.) касается больших городов, она уже не будет касаться только тюрем. Конечно, это скрыть в полной мере не удастся, это станет известно.

Цифры действительно разные назывались: от 150 тысяч ориентировочно, а возможно и больше. Потому что 150 тысяч – только те, кого они хотят набрать в резервную армию, которая должна действовать на территории России. Плюс они, как отмечают, хотят провести мобилизационные мероприятия для ротации тех подразделений и сил, которые сейчас находятся на оккупированной части территории Украины", – подытожил Мусиенко.

Возможно ли сопротивление россиян против мобилизации

Мусиенко предупреждает, что протестов простых россиян не стоит и ждать. Вероятно, сопротивление возможно уже в рядах самой армии РФ.

Эксперт приводит аналогии с событиями 1917 года, когда бездарное командование Российской империи во время Первой мировой бросало солдат "на мясо". Как следствие это вызвало бунты, отказ воевать, что и привело к перевороту.

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Приоритетное направление для оккупантов, фейерверки в России и цели для Украины | Александр Мусиенко