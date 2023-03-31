Новая волна мобилизации в России: наберут ли оккупанты еще 400 тысяч солдат

Планы военного командования РФ мобилизовать в армию еще 400 тысяч человек нереалистичны. Россияне сами понимают, как сложно обучить и обеспечить всем необходимым столько людей.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Им тяжело набрать 400 тысяч, что бы они не говорили. Есть даже бытовой вопрос – где этих людей держать, чем кормить, во что одеть. Не говоря об оружии, которое они должны получить. Со средствами защиты тоже у них есть определенные вопросы. И главное – чтобы эти люди превратились в воинское подразделение, там должно быть много служб, обеспечивающих непосредственно боевые действия. Каждое военное подразделение – это не только пехота, это служба вооружения, вещевая служба, это очень много структур, которые превращают людей с оружием в воинское подразделение. К тому же им нужны, в частности, командиры первичного звена — отделение, взвод, рота. Это должны быть специалисты, а не люди с улицы", — объяснил военный эксперт.

По его словам, если россияне хотят "просто набрать людей и дать им оружие, это будет не армия, а банда".

"Я уверен, что россияне это тоже понимают. У них даже связи толковой не будет. Их привезут, поставят, они не будут знать, куда стрелять, куда бежать. Поэтому мне кажется, что россиянам будет тяжело сделать из 400 тысяч полноценное воинское подразделение. К тому же там массово уклоняются люди от призыва. Они будут прятаться, бежать в другие страны. Еще вопрос, смогут ли россияне наловить этих 400 тысяч — это очень большая цифра", — рассказал Гетьман.

Напомним, военная разведка Великобритании 30 марта сообщила, что российские власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора в армию дополнительных 400 тысяч военнослужащих. РФ позиционирует эту кампанию как набор добровольцев, но существует реальная вероятность того, что россиян будут заставлять вступать в армию, отмечают в разведке.

В рамках первой волны мобилизации в РФ осенью 2022 года в ряды российской армии было призвано, по данным Кремля, 300 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин в ноябре заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал.

По данным экспертов, после этого в России происходила скрытая мобилизация. В частности, россиянам рассылали повестки под предлогом "уточнения учетных данных".

В то же время российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации.

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