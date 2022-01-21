Новая волна опасна для детей: врач рассказал о симптомах коронавируса и о том, кто в группе риска

Новая волна опасна для детей: врач рассказал о симптомах коронавируса и о том, кто в группе риска

Врач добавил, что среди симптомов коронавируса есть также и проявления интоксикации.

Коронавирусом все чаще болеют дети. Самому молодому пациенту Львовской областной инфекционной больницы всего 6 лет.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Сейчас в группе риска те же люди, которые были и раньше. Это – больные сахарным диабетом, люди с хроническими поражениями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Также сейчас в зоне риска дети. Они сейчас также значительно чаще болеют, чем в предыдущие периоды ", – объяснил медик.

Врач добавил, что среди симптомов коронавируса есть также и проявления интоксикации.

"Основные симптомы – это повышение температуры, чихание, заложение носа или ринорея, в основном сухой кашель. Также проявления общей интоксикации, сопровождающиеся болями в нижних конечностях, пояснице и верхних конечностях", — сказал Сергей Федоренко.

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