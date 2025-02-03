Новая "война": некоторые государства поражены решениями Трампа и угрожают ответом

Тарифы на торговлю между Соединенными Штатами и Канадой, Мексикой и Китаем должны заработать завтра, когда вступит в силу указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом. Канада и Мексика уже ответили встречными мерами - они тоже наложат свои тарифы на товары из Америки. Бизнес и политические оппоненты администрации Трампа предупреждают - цены взлетят вверх, стоимость жизни, которую Трамп обещал снизить, наоборот возрастет.

Об этом говорится в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Что известно о новых тарифах

Крупнейшие торговые партнеры Соединенных Штатов - Канада, Мексика и Китай. Вместе они составляют треть американской внешней торговли - больше не такие уж и партнеры. По 25% наценки для Канады и Мексики, 10 - для Китая, но это в дополнение к уже существующим 25%. Объясняя причину введения тарифов, Трамп называет комплекс - как экономического, так и криминального характера, обвиняя эти страны в содействии наркотрафику в США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо так и не дождавшись, чтобы Трамп ответил на его телефонный звонок, заявляет - мы этого не хотели, но вынуждены прибегнуть к зеркальному ответу. И вводит свои тарифы - тоже 25%. Трюдо обращается к американцам напрямую - как к ближайшим соседям и родственникам. Торговая война больно ударит и по их карманам - предупреждает он.

"Пошлины против Канады поставят под угрозу ваши рабочие места, закрытие грозит американским заводам по сборке авто и другим производственным мощностям. Они повысят ваши расходы, включая еду в магазинах и бензин на заправках. Они будут препятствовать вашему доступу к доступным поставкам жизненно важных товаров, которые имеют решающее значение для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий", - отметил Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Официальный Пекин введение тарифов назвал неконструктивным шагом, нарушающим правила Всемирной торговой организации. В Китае призвали США отказаться от него. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась ввести встречные тарифы. Она предлагала Трампу создать рабочую группу из лучших специалистов и обсудить все проблемы, которые его беспокоят, но не получила ответа. Мексиканские компании могут поискать другие, более выгодные рынки, если американский для них станет невыгодным, предупреждает Шейнбаум.

Что говорят демократы?

Демократы попытаются заблокировать тарифы в Конгрессе, заявляет их лидер в Сенате Чак Шумер, и добавляет - немало республиканцев на их стороне. На пресс-конференцию он пришел с едой - чтобы избиратели на простых визуальных примерах поняли - привычные продукты из их потребительской корзины подорожают.

"Собираетесь смотреть "Супербоул" в воскресенье, да? Это решение повлияет на стоимость пива, понятно? Большинство его - «Корона» у нас из Мексики. Также это скажется на вашем гуакамоле, потому что из чего делают гуакамоле? Из авокадо - оно тоже из Мексики. А если у вас еще будет пицца - то это влияет на стоимость сыра", - сказал Чак Шумер.

Заявление Трампа

Выходные Дональд Трамп провел в своем имении во Флориде. Много постил в соцсети "трус соушел". В частности, высмеял Канаду, заявив, что без торговли с США ее не будет, и вновь призвал становиться 51 американским штатом. О росте цен для американцев - написал следующее.

"Это будет золотая эра Америки! Будет ли нам больно? Да, возможно, (а, возможно, нет!). Но мы сделаем Америку вновь величественной, и это стоит цены", - заявил он.

Президент Трамп ранее заявлял, что также введет тарифы и против Европейского Союза. Они вели себя с нами очень плохо, пояснил он. Госпожа посол Канады в США, выступая в воскресенье на американском телевидении, заявила, они надеются, что тарифы не введут и все еще готовы к переговорам. По крайней мере одну свою тарифную войну Трамп отозвал. Он угрожал наложить пошлины на Колумбию, если она не согласится принять самолеты с нелегальными мигрантами. Впрочем, на вопрос, хочет ли он уступок от Оттавы, Мехико или Пекина - американский лидер сказал - нет, торга здесь нет.

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