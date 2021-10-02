Новая возлюбленная Саакашвили утверждает, что он уже развелся с женой — эксклюзив ТСН

Новая возлюбленная Саакашвили утверждает, что он уже развелся с женой — эксклюзив ТСН

Жена Саакашвили Сандра Рулофс пока не комментирует новые отношения мужа.

Даже из-за решетки Михеил Саакашвили смог сотворить сенсацию. Только его задержали, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько выложила записанное накануне видео. Оказывается, она и Михеил — пара.

Об этом 2 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Пока он за решеткой, она — в Трускавце, на партийных собраниях. Дает ТСН эксклюзивное интервью.

"Мы были вчера еще с ним на связи. То, что произошло вчера, то, что его арестовали, это очень грустно и больно мне лично и политически", — отметила Елизавета Ясько.

Их отношениям, говорит Лиза, — больше года. Она даже знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей. А еще уверяет, что она у него сейчас — единственная женщина.

"Он не женат", — убеждает Лиза.

Жена Михеила Сандра Рулофс — из Нидерландов. В браке супруги имеют двоих детей. Две недели назад семья отдыхала в Греции. Сейчас Сандра в Тбилиси. ТСН пытается связаться с ней, но ответа пока нет.

1 октября жена Саакашвили выложила пост с поддержкой Михеила и назвала его победителем. Сегодня, 2 октября, только показала, как голосует на местных выборах.

Больше о Саакашвили и его участии в политике в Грузии и Украине — на видео.

Новости Украины: перипетии Сакашвили в Украине

Авторы: Елена Мацюцькая, Дмитрий Фурдак

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