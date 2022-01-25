Новая вспышка COVID: две области оказались на грани "красной" зоны карантина

Школьников начали отправлять на дистанционку.

Вслед за Прикарпатьем в "красную" зону карантина могут войти Ровенская и Львовская области: в регионах фиксируют резкий рост количества больных коронавирусом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 января.

Решение должно принять Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В Ровенской области массово болеют дети. Учеба в 26 школах остановлена. Кроме того, сотню классов перевели на дистанционку через СЩМШВ-19, грипп и ОРВИ.

Во Львовской области тоже массово болеют дети. Во Львове сейчас госпитализируют больше, чем выписывают. За два года пандемии впервые маленьких больных принимают сразу две больницы. Львовская городская начала принимать больных всего четыре дня назад, но более половины из ста коек уже заняты. Один ребенок – кислороднозависимый. Накануне из реанимации в стационарное отделение выписали младшего пациента — трехнедельного малыша.

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Как сообщалось, Ивано-Франковская область первой от 24 января попала в "красную" зону карантина из- за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных – хотя больницы еще не переполнены. Ширится штамм "Омикрон". Он очень заразен, но относительно легко переносится. Именно поэтому большинство больных лечатся дома, говорят медики. Благодарны и вакцинации.

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