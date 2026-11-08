Новая «Ялта» или имитация от Кремля: что стоит за переговорами Украины, США и РФ Абу-Даби

Украина, США и РФ проведут переговоры в Абу-Даби: чего ждать / © ТСН.ua

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Впервые после 9-месячной паузы делегации Украины, США и России готовятся сесть за стол переговоров в Абу-Даби. Москва снова отправляет своего псевдоисторика Мединского — явный маркер того, что Кремль не настроен на реальный диалог.

Почему же Дональд Трамп после встречи с посланником Путина Кириллом Дмитриевым анонсировал «большое соглашение», которое охватит не только Украину, но и всю Европу? Попробуют ли Вашингтон и Москва за спиной Киева повторить сценарий Ялты-2 и поделить мир на сферы влияния? Об этом говорится в сюжете Елены Черняковой в ТСН. Неделя.

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Всё это зависит и от поддержки внешней. Поэтому объединить усилия и технологические, и оборонные, чтобы не зависеть от меняющихся решений американцев, снова призвал президент Зеленский европейцев. На Берлинской конференции безопасности он выступал в тот же день, когда в Штатах переизбирали свой Конгресс. Дальше было еще участие в Иберо-американском саммите: куда впервые пригласили Украину.

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Что снова задумал Трамп?

Впервые после 9-месячной паузы делегации США Украины и России, вероятно, сядут за стол переговоров. Пока планы на вторник. И Путин максимально усилил атаки на Киев. Ведь Украина сорвала все его наступательные планы на этот год. А Трамп больше не находится под прессом конкретной даты выборов. После разгромного проигрыша может по-другому смотреть на поиски мира. В нашей делегации не исключают, что эти переговоры вообще могут сорваться. Впрочем, пока есть оптимистичные сигналы из Вашингтона, который подключил множество механизмов для согласования планов с каждой из сторон.

Что же стоит по плану Вашингтона, мы можем только догадываться. Они ведут непубличные консультации с россиянами. Известно лишь, что Трамп встретился с посланником Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне и анонсировал очередное соглашение

«Я не могу сказать вам, о чем я дискутировал, но просто говорю вам, что будет сделка. Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины», — заявлял Трамп.

Чтобы не сюрприз, украинские дипломаты быстро синхронизировались с Брюсселем. Переговоры с представителями ЕС, НАТО и мирового банка должны согласовать позиции от вопросов о гарантиях безопасности к деньгам, на которые будет жить Украина после войны.

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В интервью ТСН Владимир Зеленский объяснил, что там наработали то, что даст нам дополнительные аргументы в Абу-Даби.

Президенту удалось объяснить украинское видение и американским посланникам. Нашей съемочной группе удалось даже услышать часть диалога, исключающего односторонние уступки Москве.

«Трудная ситуация в энергетике. Они атакуют, мы восстанавливаем», — заявлял Зеленский.

Такая ситуация, как считает Киев, дает мало шансов на реальный прогресс в Абу-Даби. Еще одним признаком имитации реальных действий Москвы является и то, что российскую делегацию снова возглавит псевдоисторик Путина Владимир Мединский. Без него, в прошлый раз, удалось продвинуться хотя бы в понимании, как контролировать прекращение огня. Так что больше надежды сейчас на изменение фокуса со стороны Соединенных Штатов.

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«Я не думаю, что на первой встрече могут быть достигнуты какие-либо феноменальные прорывы, хотя в этой жизни исключать ничего невозможно. Вы видите, что некоторые события могут за одну ночь, поменять все расписания», — говорит заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

Владимир Зеленский ожидает, что стороны хотя бы проговорят энергетическое, зерновое перемирие и проведение обменов чаще. И хотный шаг приблизится к переговорам на самом высоком уровне, желательно обязательно с присутствием Европы.

Против этого четвёртого участника и тогда и сейчас выступали как в Москве, так и в Вашингтоне. Именно поэтому украинская делегация изобрела формат мгновенных консультаций с советниками безопасности крупнейших стран ЕС: Британии Франции, Германии. Такие мозговые штурмы совершались парельно трехсторонним встречам и в Женеве, и в других локациях. Формат таковой планируется и на этот раз. В Европу сверить часы перед новыми переговорами Зеленский отправился и на этой неделе.

Берлин. Сюда Президент приехал в день американских выборов и время, когда внимание европейцев размыто внушительными противоречиями и гигатскими протестами. Картинки горящего Парижа и Рима облетели весь мир.

Волна протестов докатилась и до Германии. Студенческие забастовки проходят на фоне принятия бюджета на следующий год. Несмотря на это, немецкое правительство обещает сохранить поддержку Украины, по меньшей мере, на том же уровне, которую мы имеем в 2026 году, а это 11,5 млрд евро. Удастся ли это сделать?

А пока в Берлине готовят дополнительный зимний пакет помощи, это помимо предоставленных уже 250 млн. евро на энергетику. Ведь ракетный террор Украины не прекращается, и Путин бешено от невозможности продвинуться на фронте.

Канцлер Германии может перенять на себя роль лидера в так называемой коалиции желающих. Формат, собранный Францией и Великобританией сразу после того как Трамп отказался помогать Киеву. Важна и та деталь, что европейские лидеры соберутся в Берлине в те же даты, когда Путин Трамп и Си хотят сойтись на саммит в Китае.

Намерение Путина здесь очевидно — повторить Ялту и Постдам и быть одним из тех, кто устраивает новый передел мира. Та Россия, которая в 30-й раз берет Малую Токмачку, не похожа на Советский Союз в 1945 году. А Трамп, вновь планирующий выиграть войну в Иран и еще и после 3 ноября, тоже крайне не похож на победителя.

После ноябрьских выборов в Америке самой Америки может стать меньше, — с этого начал свое выступление президент Украины на Берлинской конференции безопасности. И призвал Германию и всю Европу объединять усилия, потому что ни одна страна сама не устоит перед таким количеством ракет, «шахедов» или не может рассчитывать исключительно на собственную энергосистему. Для обеспечения безопасности нужны партнеры и союзники.

Та же Европа без США не способна обеспечить себя своими силами. Так что в Германии с большим позитивом восприняли победу демократов на американских выборах.

Оптимизм после выборов появился и в Киеве. Допускается даже выделение нового пакета помощи после изменений в Конгрессе.

На этой неделе украинская делегация была и в Испании. По приглашению премьер-министра Педро Санчеса Зеленский присоединился к встречам в рамках Иберо-американского саммита — традиционного для стран Латинской Америки и центральной Европы и первого в нашей истории.

Это впервые Украина принимала участие в мероприятиях в рамках Иберо-американского саммита. Для испано- и португаломовных стран это регулярный формат, который собирает лидеров из 22 стран. Для нас это шанс достучаться до тех, кто дальше, меньше и не слишком страдает войной в Украине.

Все это именно те карты, в существовании которых сомневался Трамп. И пытался выбить у нас Путин. Так что можем лишь догадываться, сработает ли в Абу-Даби план Киева согласованный в Брюсселе по окончательному развеянию духа Анкориджа. Потому что высказывание Трамп «это будет очень масштабное соглашение… которое охватит всю Европу» явно насторожило все столицы ЕС.

Напомним, переговоры Украины и России при посредничестве США, запланированные на 10-11 ноября в Абу-Даби.

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