Новая жизнь для уничтоженной Лукьяновки: эксперт удивил вариантами восстановления после ударов РФ

Эксперт назвал возможные варианты восстановления Лукьяновки, которую уничтоили российские ракеты

Реклама

Россия фактически уничтожила ракетами Лукьяновскую площадь в Киеве. За четыре года войны противник уже восемь раз атаковал с воздуха территорию рядом со станцией метро «Лукьяновская». После последнего ракетного удара 24 мая был уничтожен местный рынок и ТЦ «Квадрат». Сейчас вокруг станции метро, работу которой удалось быстро восстановить, — пожарище и развалины, но понятно, что так будет не всегда.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта по транспортному планированию, какой может стать эта многострадальная площадь и что на ней нуждается в кардинальных изменениях.

Ракетный удар по Лукьяновке: есть ли шанс на восстановление?

По словам Дмитрия Беспалова, эксперта по транспортному моделированию, Лукьяновская площадь должна стать пешеходной уже очень и очень давно. Проектировщики еще более десяти лет назад предложили интересный вариант, как привести в порядок площадь, убрать из нее транспортный хаос и сделать ее пешеходной и доступной для людей.

Реклама

Он отмечает, что еще в 2012–2013 годах было проведено первое в Киеве детальное моделирование уличного трафика (PTV Vissim), на котором проверяли варианты обустройства площади вокруг станции метро «Лукьяновская».

«Распоряжение КГГА о разработке концепции вышло еще в декабре 2012-го, а зимой 2013-го ее дважды одобрил градсовет. Лучшие транспортно-эксплуатационные показатели дало решение киевского инженера Виктора Петрука: трамвайно-пешеходная зона вдоль улицы Дегтяревской от Бердичевской до Юрия Ильенко. Она предусматривала сооружение разворотного кольца, чтобы трамваи №14 и №15 разворачивались на Лукьяновке, а не ехали почти пустыми на Контрактовую площадь. Также предлагалось обустройство наземного перехода у выхода из метро, все это бы в разы уменьшило количество конфликтных точек. То есть как привести в порядок Лукьяновскую площадь, в городе просчитали еще более десяти лет назад», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов.

ТЦ на Лукьяновке после ракетного удара

Приоритеты восстановления: пешеходы — первые, автомобили — последние

Что касается восстановления Лукьяновской площади после ракетных ударов россиян, то, по мнению эксперта, это вполне возможно, потому что у города уже есть почти готовое решение, которое нужно только доработать.

«Скажу прямо как транспортный планировщик: здесь вполне реально найти решение, которое приведет в порядок транспортное движение и сделает площадь удобной для всех участников, прежде всего для пешеходов, затем для общественного транспорта, и уже в последнюю очередь для транзитных автомобилей», — говорит Беспалов.

Реклама

Проект 2020: фонтаны и закованный в бетон Скоморох

Он напоминает, что идея пешеходной Лукьяновской площади была оформлена в воркшоп в 2020 году, а Департамент транспортной инфраструктуры КГГА был его соорганизатором. Поэтому у столичных властей есть наработки по восстановлению площади, пострадавшей от российских ракетных ударов.

Тогда, кстати, предлагалось кардинально решить вопрос с накоплением на площади транспорта, сделать ее более доступной для пешеходов, предусмотреть озеленение и размещение мест для отдыха. Была даже идея как-то обозначить ручей Скоморох, протекающий под площадью и еще с советских времен закованный в бетон. Предлагалось обустроить на площади фонтаны, чтобы людям хотелось находиться в этом месте.

Почему Лукьяновка годами выглядела отталкивающе?

«В целом потенциал у площади был и есть большой: по исследованиям, днем на Лукьяновской площади ежесекундно находится около 208 человек, но почти никто из них не задерживается там дольше нескольких минут, потому что пространство некомфортное для пребывания. Как по мне, то Лукьяновка вполне может стать одним из самых привлекательных пешеходных мест Киева. Но, к сожалению, несмотря на множество рассмотренных вариантов и одобренную еще в 2013 году концепцию, город годами тормозил процесс реконструкции, поэтому порядок на площади так и не привели. Даже до обстрела она выглядела отталкивающе, хотя ее можно превратить в магнит, который притягивал бы людей», — говорит Дмитрий Беспалов.

Визуализация пешеходной Лукьяновской площади, разработанной более десяти лет назад

Сколько будет стоить восстановление и кто заплатит

Что касается стоимости возможной реконструкции, то эксперт говорит, что называть сейчас конкретную смету работ без проекта было бы несерьезно.

Реклама

«Сумма зависит от выбранного сценария реконструкции, а переложение сетей и путей само по себе занятие не из дешевых. Что касается финансирования: часть работ еще до войны готов был взять на себя инвестор (девелопер, возведший рядом торговый центр), а перекресток, переходы и трамвайное кольцо оставались за городским бюджетом. По-моему, такая модель софинансирования города, бизнеса и общественности выглядит реалистичной и для восстановления Лукьяновки после обстрела», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Что делать с уничтоженными ТЦ «Квадрат» и рынком?

Что касается дальнейшей судьбы Лукьяновского рынка и ТЦ «Квадрат», которые были уничтожены российскими ракетами, то у эксперта однозначного ответа пока нет.

«Раздаются мысли, что с появлением крупного торгового центра рядом (на месте трамвайного депо) потребность в небольшом ТЦ и рынке уменьшается. В то же время, концепция 2020 года, наоборот, предполагала рынок сохранить и осовременить, вписав его в обновленную площадь. Думаю, что этот вопрос скорее для детального анализа спроса и мнения местных жителей, чем для быстрого решения: оставлять ли рынок, в каком формате и объеме. Здесь следует все посчитать, а не решать на глаз», — отмечает транспортный эксперт.

Шанс исправить старые ошибки планирования

Дмитрий Беспалов убежден, что улучшить транспортное сообщение на Лукьяновской площади можно именно через приведение в порядок, которое просчитали еще в 2013-м.

Реклама

«Надо убрать все лишние конфликты, которые сейчас там есть, предоставить трамваю и автобусам нормальную трассировку и остановки, открыть наземный переход у станции метро, а пешеходам обеспечить безопасное, безбарьерное, приоритетное пространство. Восстановление дает возможность наконец-то выполнить на Лукьяновке то, что стоило сделать еще десять лет назад», — заключает Дмитрий Беспалов.

Какие планы по восстановлению Лукьяновки у КГГА

В КГГА пока не озвучивают конкретные планы по восстановлению выжженного россиянами Лукьяновского рынка и уничтоженного ТЦ «Квадрат».

Как рассказал ТСН.ua директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков, собственники объектов (ООО «Цветочная поляна» и ООО «СОЮЗ–ИНФОРМ») только проводят обследование, чтобы оценить масштабы разрушений, выяснить возможность восстановления и оформить документы на компенсацию.

Пока решается судьба построек, город уже договорился о льготных рабочих местах для пострадавших предпринимателей рынка и ТЦ. Их готовы принять на своих территориях 23 ведущих торговых центра Киева, а также коммунальный «Житний рынок».

Реклама

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА пока не озвучивают планы восстановления территории вокруг станции метро «Лукьяновская».

Как сообщил ТСН.ua заместитель директора департамента Валентин Кульбако, в 2023 году КП «Киевский метрополитен» подготовило проект капитального ремонта наземного вестибюля станции метро «Лукьяновская» и получило положительное экспертное заключение. По расчетам стоимость таких работ в ценах 2023 года составляет ориентировочно 89,1 млн грн.

«Однако с начала полномасштабного вторжения вестибюль станции получал повреждения уже восемь раз. После каждой атаки РФ работники метрополитена оперативно выполняют ремонты для безопасности пассажиров. Сейчас из-за повреждения контактной сети троллейбусы №28 и №31 курсируют с изменениями, но вернутся к привычным маршрутам сразу после восстановления сети», — отметил Валентин Кульбако.

Новости партнеров