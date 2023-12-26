"Новочеркасск", крейсер "Москва", "Аскольд" – сколько военных кораблей РФ уничтожила Украина (список)

Сколько военных кораблей лишился Черноморского флота РФ с февраля 2022 года.

Военно-морские силы Украины год назад – 13 апреля 2022 года – одержали первую большую победу в войне с Россией – был потоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", который в результате ракетного удара затонул примерно в 128 км от Одессы. А в ночь на 26 декабря 2023 года ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии временно оккупированного Крыма.

ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла с 24 февраля 2022 года.

Март 2022 года

Малый ракетный корвет "Великий Устюг" был выведен из строя. Вероятно, он получил повреждение во время атаки 7 марта 2022 года.

Патрульный катер П-342 "Олег Шипицын" – поражен противотанковым ракетным комплексом в акватории Азовского моря.

Большой десантный корабль "Саратов" – Вооруженные силы Украины уничтожили его в оккупированном Бердянске Запорожской области.

Большой десантный корабль "Новочеркасск" – атакован с помощью ракеты "Точка-У" в Бердянске. Известно о трех погибших членах экипажа.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" – атакован с помощью ракеты "Точка-У" в Бердянске. Известно о гибели капитана корабля.

Большой десантный корабль "Саратов"

Апрель 2022 года

Корабль "Адмирал Эссен" – украинские военные поразили приближавшийся к берегам Одессы российский фрегат с помощью установок "Град".

Ракетный крейсер "Москва" (флагман флота РФ) – на крейсере 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В Минобороны России официально признали 27 пропавших без вести и 17 погибших членов экипажа

Май 2022 года

Патрульный корвет П-342 "Юнармиец Балтики" был поражен боеприпасом из Bayraktar в районе острова Змеиный.

Десантные катера Д-310, Д-144, патрульный катер П-275, П-276, П-281 "Раптор" – поражены боеприпасами из Bayraktar в районе острова Змеиный.

Многофункциональное судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – Вооруженные силы Украины подвели вражеский корабль ракетой "Нептун", в результате он загорелся. По данным СМИ, судно везло на остров Змеиное подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Поврежденное судно отбуксировали в Севастополь.

Ракетный крейсер "Москва"

Июнь 2022 года

Спасательное буксирное судно СБ-739 "Василий Бех" — украинские защитники ударили по российскому буксиру в акватории Черного моря, в результате чего было поражено 70% экипажа судна, судьба остальных — неизвестна.

Октябрь 2022 года

Сторожевой фрегат "Адмирал Макаров" (флагман флота) был атакован БПЛА и беспилотными катерами-камикадзе в бухте Севастополя.

Морской минный тральщик "Иван Голубец" был атакован БПЛА и беспилотными катерами-камикадзе в бухте Севастополя.

Сторожевой фрегат "Адмирал Макаров"

Май 2023 года

Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" — получил повреждения в Черном море после атаки беспилотниками.

Август 2023 года

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит беспилотниками в бухте Новороссийска (РФ).

Корабль "Оленегорский горняк"

Сентябрь 2023 года

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск" были повреждены во время атаки на судоремонтный завод в Севастополе.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" – поражен украинским беспилотным Sea Baby.

Патрульный корвет "Сергей Котов" – атакован с помощью морского беспилотника.

Октябрь 2023 года

Патрульный корвет "Павел Державин" был поврежден в Черном море вблизи оккупированного Севастополя.

Спасательное буксирное судно СБ-565 "Профессор Николай Муру" – атаковано с помощью морского беспилотника с экспериментальным вооружением.

Ноябрь 2023 года

Малый ракетный корвет "Аскольд" – Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Попадания ракетами SCALP-EG пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где были размещены 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". Это уничтожило основную систему вооружения этого корабля.

Малый ракетный корвет "Аскольд"

Декабрь 2023 года

Большой десантный корабль "Новочеркасск" – в ночь на 26 декабря ВСУ атаковали корабль Черноморского флота "Новочеркасск".

В Воздушных силах сообщили, что большой десантный корабль "Новочеркасск" атаковали крылатыми ракетами по тактической авиации около 02:30.

"Новочеркасск" предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

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