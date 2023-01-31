Новое большое наступление Путина: эксперт назвал, какие украинские города находятся под угрозой

Если российская армия пойдет в большое наступление, о котором говорят последние месяцы, вероятнее всего, под угрозой окажется Донбасс или Запорожье, или Павлоград.

Такое мнение в интервью ТСН озвучил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Если мы исходим из логических вещей, то в этом случае, больше всего, северное направление со стороны Беларуси наименее вероятно. Им нужно что-то делать на Донбассе. Вся социология говорит, что одна из причин, которую россияне себе уже придумали и какая для них есть важной, "мы защищаем народ Донбасса". Сам по себе Донбасс Путину не нужен, но в силу того, что он сам себя загнал в ловушку, он будет вынужден воевать там. И второе направление – это, безусловно, или Запорожье, или Павлоград. В эту сторону других вариантов я не вижу. С моей точки зрения, ключевая точка этой войны — это Мелитополь", — рассказал он.

Путин готовится к реваншу

Как ранее сообщали в американском Институте изучения войны, РФ в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью Washington Post заявил, что российские военные в 2023 году попытаются захватить большую часть Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новое наступление РФ возможно на любом направлении.

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