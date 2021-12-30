Новое лицо для детей: как хирурги в Украине убирают страшные пороки и дают шанс на лучшую жизнь

В обиходе такие изъяны называют заячьей губой и волчьей пастью.

Она появилась на свет с изъяном на лице и от нее отказались родители. Восьмилетнею Наталью новая семья забрала из приюта и начала вместе с врачами борьбу за новое лицо для девочки, родившейся с расщеплением губы и неба. Таких детей не только успешно оперируют в Украине. Серия вмешательств позволяет полностью убрать порок с лица, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 29 декабря.

В обиходе это называют заячьей губой и волчьей пастью. Родная мать отказалась от Наталки. 7 лет она жила в приюте и мечтала о родителях. В этот дом к другим детям наведывались супруги. На тот момент у Натальи с Николаем было двое родных и четверо детей на попечении. Супруги пока не собирались расширять семью, но уже забыть о Наташе не смогли. Ее забрали в семью. Начали совещаться с врачами. Расщелина губы и неба не только искажает лицо, она влияет на дыхание, пищеварение, сон, а главное на язык, Наташу трудно было понимать.

Такой недостаток успешно оперируют в столичном ОХМАДИТЕ. Здесь решили не откладывать операцию. Случай сложный и давно. Наталья Тетруева 30 лет оперирует таких детей и изменяет их жизнь.

Наташе 8 лет, а успех этого вмешательства зависит именно от возраста, когда были сделаны первые операции. Наташе сформировали губу. Скорректировали нос. Она не только лучше выглядеть в будущем, но и говорить. Наталья и ее команда оперирует две сотни таких детей в год. Чем раньше они попадают в руки хирургов, тем скорее меняется их лицо и жизнь. Но путь к новому лицу бывает сложным и продолжительным.

К хирургу в гости спешит пациентка, которую Наталья впервые оперировала 25 лет назад. Сейчас Настя – красивая девушка. Все свои 25 лет она проживала вместе с Наталией. Ее мама говорит, что вспоминать этот долгий путь чрезвычайно эмоционально. Лицо Насти – это результат 8 операций. Настя очень хочет поддержать маленькую Наталку, которая в начале пути к новой себе.

У Наташки зажили рубцы. Чтобы лучше говорить, ему важно петь. Ежедневно папа берет гитару, все дети собираются и поют. Девочка работает с ортодонтом, логопедом, занимается с мамой, сестрами и братьями. Усилия приносят первые результаты. Язык еще сложен, но Наталку уже можно понять. Она перечисляет своих друзей в школе. В приюте о ней заботились, но Наташе нужно очень много внимания разных специалистов и теперь главное не останавливаться.

Впереди у Наташки еще не одна операция. Пока дети растут, их лицо потребует коррекции. Однако хирург говорит, что впоследствии лицо Натальи станет таким, что никто и не догадается, что у нее были какие-то изъяны. А родителей она просит настраивать Наталку, на то, что она красивый ребенок, чтобы не было комплексов. Девочка за свою жизнь недополучила внимания, поэтому сейчас у Наталки день, когда все крутится только вокруг нее.

Вся большая семья собирается вокруг Наталки, чтобы сделать новогодние семейные фото. Это первый Новый год, который Наташа будет встречать не в приюте. Теперь Наташа от своих родителей каждый день слышит, что она очень красивый ребенок, а главное — чувствует любовь большой семьи.

Читайте также:

Как серия хирургических вмешательств в Украине позволяет убрать изъян лица