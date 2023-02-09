Новое масштабное наступление Путина: эксперт оценил шансы Украины выстоять атаку

Сегодня Украина имеет на вооружении все разновидности оружия, которого не было перед 24 февраля 2022 года.

Военный аналитик, полковник Петр Черник уверен, что в случае повторного наступления российской армии Украина выстоит.

Об этом эксперт сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Очень аккуратно нужно относиться к тому, что пишут зарубежные издания. Напомню, так же было и перед вторжением — 24 февраля. И что с того, мы выдержали это наступление. И это при том, что на момент вторжения не было ни одной артиллерийской установки западного производства. У нас не было ни одной системы реактивного залпового огня. У нас не было никаких систем ПВО. На сегодняшний день Украина колоссально прокачана всеми разновидностями оружия, которые только возможны", — подчеркнул он.

Черник подчеркнул, что последний бронепакет от западных партнеров беспрецендентен в истории со времен Второй мировой войны.

"Я бы не поднимал планку гигантского страха, что, мол, россияне сконцентрировали колоссальную ударную силу, с которой мы не сможем справиться. Справились в начале этой войны — справимся и сейчас. Будет тяжело и чувствительно — да", — добавил он.

Россия готовится к повторному наступлению

Британские разведчики говорят, что во время войны России в Украине погода продолжает играть значительную роль. Именно поэтому в середине-конце марта будет тяжело проводить масштабные наступательные операции. Плюсовая температура ухудшит условия передвижения по местности с пересеченным рельефом на Донбассе.

Аналитики Института изучения войны считают, что военное командование России ставит нереалистические термины и спешит начать наступление для захвата Донецкой области. Армия оккупантов не имеет достаточной боевой мощи.

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