Новое наступление РФ: где и когда враг пойдет в атаку, какой будет сценарий и готова ли Украина

Как отметили в ЦПД, на Западе должно понимать, что если военная помощь для Украины не поступит вовремя, то у врага больше шансов захватить те или иные территории.

Россия готовит новое наступление на востоке Украины на конец весны-начало лета 2024 года. Аналитики информируют, что оккупанты уже ускоряют наступательные операции на всей протяженности фронта. На этом фоне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий врага.

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Когда будет наступление РФ

В конце марта Зеленский предупредил, что новое наступление российских войск в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне.

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"А перед этим нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, – потому что партнеры иногда радуются и потому, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам сейчас нужна помощь", – подчеркнул глава государства.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко также заявил о подготовке россиянами наступления на май-июнь. Он сообщил, что оккупанты будут пытаться наступать на позиции ВСУ на протяжении всего лета. Но такие действия врага предсказуемые, поэтому нет причин для паники, заверил Коваленко.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что усиления российских наступательных действий ожидаются в конце весны и начале лета. Пока ситуация на фронте довольно сложная, но контролируемая.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия скоро пойдет в наступление: Буданов

Издание Tagesschau, опубликовавшее интервью с Будановым, сообщило, что он считает возможным контрнаступление ВСУ в этом году, однако "больше он не захотел говорить об этом, ответственность за это лежит на Генштабе".

Где будет наступление России – направления на фронте и сценарии

По информации от руководителя ЦПД, наступление российских войск может происходить на Угледарском и Часовоярском направлениях, также враг планирует дойти до Краматорска и Славянска.

Параллельно оккупанты сейчас прощупывают оборону ВСУ возле Синьковки на Купянском направлении. В то же время, с украинской стороны сейчас строятся оборонные фортификационные рубежи.

"Если паузы не будет, а паузы не будет, то, приоритетные направления для врага — Часовоярское, Краматорское, я бы даже его назвал Краматорско-Славянское, это также направление Покровское. Это главные сейчас направления, на которых враг планирует идти. Отвлекающие действия могут быть на юге", – рассказал Коваленко.

Он также обратил внимание, что в РФ оживилась мобилизация и начался призыв 150 тыс. человек. Однако, по словам руководителя ЦПД, преувеличивать возможности врага не стоит, поскольку группировка российской армии для захвата маленькой Авдеевки насчитывала около 100 тыс. бойцов.

Как сообщил Буданов, наступательные действия РФ ожидаются в районе Донбасса:

"Немного будут поддвигаться к Часову Яру. Двигаться в сторону города Покровск, в стратегическом направлении на Покровск".

Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание, что россиянам нужно выполнять политическую цель этой войны – а именно выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. По его мнению, захватчики попытаются выйти на Покровск и затем повернуть на юг, чтобы срезать Угледарское выступление, ведь враг не может пройти Угледар.

"Второе направление — это битва во Часов Яр с выходом на Краматорск и Славянск", — считает Жданов.

В то же время он указал, что российскому командованию придется выбирать, какое направление будет главным, потому что на два направления у вражеской армии вряд ли будут силы.

"Если они где-то сейчас не достанут 100-150 тысяч войск, то им нужно будет перегруппировать войска и перебрасывать их с одного направления на другое. И здесь у российского командования будет дилемма — либо идти на границу Донецкой области в Покровск, или идти на захват крупнейшей и единственной на сегодняшний день большой жилой агломерации, которая осталась в Донецкой области", – рассказал военный эксперт.

Наступление российских войск / Фото: ТСН.ua

Наступление на Харьков – будет или нет

После появления слухов о вероятном наступлении россиян на Харьков в количестве 350 тыс. бойцов, руководитель ЦПД назвал эту информацию фейком. Коваленко заверил, что на такие действия у оккупантов нет сил, и ничто не подтверждает приготовление с их стороны.

"Чтобы произошло наступление с севера, должна готовиться определенная логистика врага, а она не готовится. Соответственно, не может взяться с воздуха сотня тысяч военных. Их банально нужно где-то разместить, выстроить соответствующую логистику, чтобы они могли наступать, а этого нет", – объяснил руководитель ЦПД.

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Об угрозе Харькову высказался и Зеленский. Он заверил, что в отношении оборонных рубежей и украинского войска, сегодня город не находится в опасности, он защищен.

"То, что это (Харьков – ред.) желаемая цель – россияне это не скрывают. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину. Что касается белорусского направления: то, что мы строим рубежи, это не секрет. И россияне также должны знать, и белорусы тоже, или россияне на территории Беларуси также должны знать — да, здесь есть рубежи", — рассказал президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьков – желаемая цель для России! Зеленский о слухах о новом наступлении на город!

Заметим, что немецкий журналист, заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцгаймер побывал на строительстве новой оборонной линии ВСУ в 100 км от Харькова.

Он рассказал, что первая линия новых укреплений под городом проходит в 10 км от границы с РФ.

"Строители работают лопатами без спецтехники. Они рассказали, что находятся под постоянным российским огнем, в том числе авиабомбами", – рассказал Ронцгаймер.

Строительство новой оборонной линии ВСУ в 100 км от Харькова / Фото: The Bild

Строительство новой оборонной линии ВСУ в 100 км от Харькова / Фото: The Bild

Профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала поделился с BILD своими оценками по поводу российского наступления: "Я исхожу из того, что возможное наступление сначала будет идти через Краматорск. Если да, то путь российских войск в Харьков был бы открыт".

По мнению профессора, даже если нового наземного наступления не будет, целью президента РФ Владимира Путина могут стать обстрелы Харькова для подготовки к штурму.

"Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей убегать. Харьков имеет для России высокую стратегическую и символическую ценность", – сказал Масала.

Эксперты оценили угрозу Харькову

На фоне обсуждения угрозы наступления на Харьков военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Чернык сообщил, что сейчас нет серьезной аналитической информации о сосредоточении значительных сил врага на этом направлении.

"Мы очень сильно опережаем обстоятельства. Нет пока действительно серьезной аналитической информации, что противник сосредоточил на этом направлении хотя бы 40-тысячный корпус. Мы же понимаем, что это город-миллионник, который укреплялся два года. Несмотря на то, что сейчас Харьков переживает ужасающий ракетно-бомбовый удар, город стоит и держится", – рассказал Чернык.

Он напомнил о том, сколько продолжалось попытка россиян захватить 70-тысячный Бахмут. Оккупанты более 10 месяцев не могли взять город под свой контроль, а Авдеевку "враг проходил 10 лет".

"Поэтому говорить о том, что Харьков уже под серьезной угрозой в части сухопутной операции, в эту минуту не совсем корректно", – отметил полковник запаса.

По оценкам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, во время наступления россияне сосредоточат внимание не на Харькове, а на Донбассе. В частности, на направлениях – Авдеевка и Часов Яр.

По мнению эксперта, Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими. Таким образом, оккупанты будут пытаться растянуть украинские силы.

"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", — убежден Мусиенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Угроза для Харькова. Мобилизация в России и Украине. Удары в глубокий тыл РФ – разговор с Мусиенко

Какая ситуация на фронте перед началом российского наступления

Глава военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Россия готовится к большому наступлению в начале лета, а возможно и быстрее.

Он сообщил, что российские войска на протяжении всей последней недели сохраняли инициативу на фронте, но, несмотря на это, не добились значительных успехов. В связи с обострением ситуации РФ начала использовать более крупные бронетанковые соединения, но пока без особого успеха.

"Россия начала реорганизацию сил по всему фронту, кульминацией которой может стать активизация боевых операций в ближайшие недели", – сказал Кивисельг.

По его словам, россияне начали выводить с фронта части, долго находившиеся в бою. Также видна готовность к мобилизации.

"Вероятное новое наступление России потребует мобилизации, к которой власти РФ подготовились, но в настоящее время мы не можем подтвердить, что оно состоится в ближайшие недели", – добавил глава эстонской разведки.

Боевые действия / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 8 апреля сообщили, что россияне ускоряют свои наступательные операции по всей протяженности фронта.

"Российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, совершив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня в направлении Часова Яра", – говорится в заявлении ISW.

По оценкам аналитиков, российские военные, "похоже, смягчают возможное увеличение потерь в живой силе и технике".

Готова ли Украина к российскому наступлению – какая ситуация с оружием

Когда Зеленский предупредил о предстоящем наступлении РФ, то рассказал, что враг имеет преимущество в количестве боеприпасов и бьющей на большее расстояние артиллерии. К тому же у страны-агрессора есть только одна действенная тактика – стирать населенные пункты с лица земли.

"Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому нужно готовиться", – подчеркнул президент.

Украина крайне нуждается в американской помощи. Прежде всего речь идет об артиллерии, которой не хватает ВСУ, а также самых современных системах ПВО, способных сбивать новейшие аэробалистические ракеты, такие как "Кинжал" или "Циркон", уничтожать вражеские бомбардировщики еще до пуска КАБов. С этим справились бы дополнительные системы Patriot.

Позже Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян, но для защиты оружие есть.

"Для защиты нашего государства – есть несколько инициатив, которые начали работать и у нас поступает оружие. Что касается срыва контрнаступательных действий россиян – соответствующего оружия не хватает… Работать по их военным аэродромам, работать по их самолетам, которые бьют нас ракетами, работать по их вертолетам, работать по их складам и базам – для этого есть соответствующий снаряд дальнобойный или соответствующее оружие. Вот этого нам не хватает. Все эти договоренности есть, но тем не менее – пока так", – рассказал президент.

Отметим, что на фоне существенной потребности Украины в западном вооружении Конгресс США до сих пор блокирует законопроект, предусматривающий 61 млрд дол. для страны. 8 апреля сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст выразила надежду, что решение о помощи Украине будет принято в течение следующих нескольких недель.

ВСУ нужна военная помощь от западных партнеров / Фото: ТСН.ua

Аналитики Института изучения войны заявили, что задержки с военной помощью вынуждают ВСУ принимать сложные решения по приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения военного потенциала врага, поскольку неизвестно, когда будет помощь от США.

Руководитель ЦПД предупредил, чем грозит задержка американской помощи:

"Мы будем обороняться и защищаться, максимально выбивать резервы, которые враг накапливает. Бесспорно, западная помощь очень нужна и на Западе должны понимать, что если помощь не поступит вовремя, то у врага больше шансов захватить те или иные территории".

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