Новое наступление РФ на Харьков: правда или фейк и что происходит на самом деле

В ночь на 10 мая враг нанес серию мощных ударов по Харькову и области. В СМИ атаку уже назвали одной из самых массированных за всю войну.

Украинские военные бьют тревогу. Ситуация на северо-восточной границе близ Харькова обостряется. Россияне снова нанесли сокрушительный удар по мирным жителям, а также проводят мощную артподготовку и прощупывают украинскую оборону на границе.

Самое актуальное о ситуации в области и городе, к чему готовится враг и возможно ли новое наступление на Харьков, о котором все говорят? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россия обстреляла Харьковщину

В ночь на 10 мая враг нанес серию мощных ударов по Харькову и области. В медиа атаку уже назвали одной из самых массированных за всю войну. В областном центре под ударом С-300 – частные жилые дома. ГСЧС публикует ужасающие кадры с места прилета.

Собственные фотографии и видео публикуют и местные жители. Прилетело в частный сектор примерно в три часа ночи. В результате российского террора пострадали двое: ребенок 11 лет и женщина 72 лет — у него острая реакция на стресс. Один из очевидцев показал первые минуты по прилету. Это настоящий ад.

Горели три дома, 2 из них разрушены полностью, один частично. В общей сложности разрушения той или иной степени получили 26 домов, выбито более трехсот окон”, — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Враг готовит масштабное наступление?

Но, к сожалению, это далеко не все. За последние два дня враг массированно бомбил всю область. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, кроме Харькова, прилетало в Липке, Дергачи, буквально уничтожает враг и Волчанск, совсем неподалеку от границы.



“10 мая 03:20 г. Харьков. В результате вражеского ракетного обстрела повреждены 12 частных домов. Пострадали 11-летний ребенок и 72-летняя женщина — острая реакция на стресс.

Артиллерийские и минометные удары врага получили 21 населенный пункт Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Брест и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора.

3:30 г. Дергачи Харьковский район. Попадание КАБ возле объекта инфраструктуры. Повреждены около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона.

10 мая 03:15 с. Липцы Харьковский район. В результате артобстрела горела крыша частного дома и хозяйственная постройка. Пострадала 62-летняя женщина”, — говорится в сообщении Олега Синегубова.

Мучали россияне Харьковщину и 9 мая.



17:40 г. Купянск. В результате вражеского артобстрела повреждены, три дома.

14:36 г. Дергачи Харьковский район. В результате обстрела БПЛА повреждены крыша АЗС, колонка и автомобиль.

10:40 г. Волчанск. В результате минометного обстрела повреждено частное предприятие, ангар шиферный и весовой”, — написал Синегубов.

Россияне пошли в сторону Харькова

Военные же бьют тревогу, потому что обостряется ситуация и вблизи границы. Как сообщил в своем Телеграмм-канале известный украинский военный, доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман", под Волчанском российские ДРГ ночью пытались прорваться на территорию Украины.



Обстановка в направлении Волчанска сейчас очень напряженная. Ночью враг проводил мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию, получили п*зды. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отразиться”, — сообщил военный.

Несколько ранее "Осман" также писал об удивительном поведении россиян, которое может свидетельствовать о том, что те готовят новое наступление.

“На большей части фронта последние дни п*дары применяют очень мало техники, идет накопление резерва. На приграничных с Сумской областью активность пидоров стабильна, вынуждены быть готовыми к любым действиям врага. В Харьковской области, по словам пленных, скоро должен быть мясной двигатель», — писал он.

Земля содрогается от взрывов

В Сети также публикуют аудио, показывающее истинную ситуацию на границе с РФ. В Волчанске, в 10 километрах от границы, 10 мая звуки взрывов не стихали всю ночь.

Военные рекомендуют местным эвакуироваться из города, чтобы не рисковать своей жизнью под постоянными обстрелами.

Внимание! Враждебная ИПСО!

Следует сказать, что ситуацию в Харьковской области активно расшатывают и российские пропагандисты. Они с упоением комментируют оговорки украинских военных, смакуют удары по гражданским и якобы предвещают начало новой "битвы за Харьков". Заявляют взбалмошные и о начале наступления сразу на несколько населенных пунктов на севере области: вблизи Борисовки, Гоптовки, Гатища, Красного и Пыльного.

Сопровождает свою информационную операцию враг и видео обстрелов области по реактивной артиллерии. Но украинцы не должны вестись на устрашение врага, а главное обманывать самих себя. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко разложил все по полочкам. Враг действительно имеет силы для наступления, но никак не для взятия городов, тем более Харькова.

“Враг имеет ресурсы для активизации действий в приграничные Харьковщины. Силы обороны контролируют ситуацию. Эти действия предсказуемы. Ресурсы у врага есть до обострения в приграничных, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которого нет. Сейчас будет много вбросов на эту тему”, — написал Коваленко.

Официально! Россия активизировалась в Харьковской области!

Но враг все-таки активизировал свои силы в Харьковской области и это уже официально. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов. Враг бьет, лезут в ДРГ, но ВСУ не отдали ни одного метра земли.

“Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу. Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности. Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы — наносить удары по военной инфраструктуре или гражданским безоружным людям», — отметил Синегубов.

А в Минобороны Украины 10 мая сообщили : “Вооруженные Силы Украины защищают наши позиции на Харьковщине. В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление неприятеля. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций”.

Удастся ли россиянам захватить город?

Напомним, ранее в интервью The Economist командир спецподразделения ГУР "Kraken" Константин Немичев заявил, что россияне собрали под Харьковом кулак из 50 тысяч новобранцев и могут начать наступление на область уже в середине мая.

По его мнению, этих сил не хватит для захвата Харькова, но россияне могут продвинуться до 10 километров в глубь области. Так будет легче терроризировать Харьков, а также расширить буферную зону между украинским городом и Белгородом. Позже военный заявил, что это не его точная цитата. А именно так ее интерпретировали журналисты.



Это вообще не мои слова. Если зайти на сайт и посмотреть мои слова, то они начинаются ниже, со слов „Konstantin Nemichev“, что само по себе подразумевает начало моей цитаты…

Накопление действительно есть и они планируют действия. Но Харьков и Харьковская область хорошо укреплены, стоят мотивированные подразделения и у россиян ничего не получится!”, — сказал военный.

Верим в ВСУ

Команда ТСН.ua призывает зрителей не вестись на пустые разговоры россиян, доверять только проверенным и официальным источникам информации. Россия ведет против Украины войну на всех фронтах, в том числе и на информационном. Единственное, чего Россия до сих пор не смогла сделать, это разъединить и разуверить украинцев в себе и в Силах обороны. А россиянам следует еще раз напомнить, чем закончилась их харьковская авантюра 2022 года.

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