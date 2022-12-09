Новое наступление РФ весной: где оно может быть и от чего зависит

По мнению Жданова, россияне либо снова будут наступать из Беларуси, либо усилят свои атаки на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал возможность российского наступления весной 2023 года.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, если россияне все же решатся наступать весной, то, скорее всего, рассматривают два направления: наступление на севере – из Беларуси, или на Донбассе.

"Я думаю, что основное направление усилий оккупантов остается на Донбассе. Это захват Донецкой области в пределах ее административных границ", — говорит эксперт.

По мнению Жданова, все будет зависеть от того, насколько успешно сейчас РФ сможет вторую волну мобилизации, которую Путин официально не объявляет.

Новое наступление РФ: что известно

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ пытается заморозить войну, чтобы подготовиться к новой атаке весной.

Ранее Жданов утверждал, что российская армия потеряла наступательный потенциал и может создавать угрозу наступления только на отдельных участках.

Военный эксперт Юрий Федоров наоборот уверен, что ни ВСУ, ни оккупанты не будут ждать весны, а попытаются атаковать после наступления морозов, когда почва станет проходной для продвижения военной техники.

Тем временем украинская разведка оценила, насколько реальна угроза вторжения из Беларуси.

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