Новое наступление России: направления, сроки и цели – что об этом говорят западные лидеры и военные

Для этого Москва готовит от 100 до 300 тыс. солдат. Хотя украинские военные эксперты и сомневаются в способности России быстро набрать и подготовить такое количество людей, их западные коллеги напоминают, что только за последний год Кремль увеличил возможности рекрутинга на войну против Украины от 15 до 30 тыс. человек в месяц.

По данным британской разведки, в планах России на 2024 год набрать на контракт до 400 тыс. военных. Вместе с тем, в НАТО уверены, что объявление "второй" большой волны мобилизации, как это было в сентябре 2022 года, Путин будет всячески оттягивать. Но в Альянсе не исключают, что на войну могут бросить и какую-то часть срочников – этой весной Россия планирует призвать 150 тыс. военных от 18 до 30 лет, которые будут проходить годовую службу во всех родах российских войск. По данным британской разведки, со срочниками проводится работа и на них оказывается давление, чтобы они шли на войну против Украины.

Где Россия может пойти в наступление? Какие только направления нового возможного нападения в течение нескольких последних месяцев не назывались, включая Киев, Харьков и Одессу. Но украинские и западные военные аналитики сомневаются, что Россия развернет стратегическую наступательную операцию. Скорее всего, враг сосредоточится на продвижении на Донецком направлении в сторону Покровска, Славянская и Краматорска. К тому же, как видим, с конца марта Россия возобновила еще одно свое "наступление" – удары по украинской энергетической инфраструктуре – чтобы создать гуманитарную катастрофу и превратить Украину в руину, непригодную для жизни гражданского населения. То есть, то, что они уже частично сделали с Харьковом, где уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура.

О том, как наши союзники и партнеры оценивают силу и направления летнего наступления россиян, способность Киева его отразить, учитывая отсутствие западной военной помощи, и прогнозы, когда Силы обороны Украины смогут снова развернуть свое контрнаступление, ТСН.ua узнавал.

Удержать фронт без оружия: как Запад дает России выиграть войну

Уже более полугода республиканцы и лично Дональд Трамп блокируют одобрение Конгрессом США военной помощи Украине на $60 млрд. международных спонсоров войны", из которого в прошлом году уже исключили не ушедший из России венгерский OTP Bank, однако Будапешт это не устроило – ред.); а создание нового фонда военной поддержки Украины на 5 млрд евро в 2024 году страны-члены до сих пор не согласовали, потому что никак не могут прийти к согласию, в чьи именно предприятия ОПК инвестировать эти миллиарды.

Президент Зеленский уже предупредил, что без западной военной помощи Украине придется отступать на фронте. Сейчас нам больше не хватает артиллерийских снарядов и систем ПВО. Чехия взяла на себя инициативу по закупке боеприпасов за пределами ЕС – это 1,5 млн снарядов до конца 2024 года. Первые 300 тыс. Украина уже получила. Вдобавок к этому, по словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, его страна нашла возможность приобрести и передать Киеву снарядов и ракет еще на 2-3 млрд евро. По оценкам западных СМИ, здесь речь может идти о снарядах и ракетах именно к РОВД "Град".

Но и этого тоже крайне мало из-за заблокированных поставок из США, неспособности ОПК европейских стран быстро нарастить производство и способности России, вдобавок к поставкам из Ирана и Северной Кореи, самостоятельно произвести в этом году до 3 млн артиллерийских снарядов. По данным эстонской разведки, в этом году у российских ВС будут около 4,5 млн боеприпасов, которых хватит на год войны низкой интенсивности. Именно поэтому эксперты не прогнозируют, что Россия развернет стратегическую наступательную операцию, а сосредоточится на одном направлении.

Летнее наступление России: Зеленский, Буданов и Павлюк рассказали о возможных направлениях и численности врага. / Фото: ТСН.ua

Россия выстреливает в 5-6 раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Однако уже через несколько недель, по словам командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи, эта диспропорция в пользу России может увеличиться до "10 до 1".

"Сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Поэтому ставки очень высокие. В этом году они (Украина – ред.) очень зависят от нас. Без нашей поддержки они не смогут победить. Без дальнейшей американской поддержки в Украине достаточно быстро закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики в ПВО (если Россия продолжит удары по украинской критической инфраструктуре – ред.)", — отметил Кристофер Каволи.

А останавливаться Москва точно не собирается. В четверг утром, 11 апреля, тревога по всей стране продолжалась около 5 часов. Силы ПВО уничтожили 57 враждебных целей из 82. В "Центрэнерго" заявили, что в Киевской области полностью уничтожена Трипольская ТЭС – одна из крупнейших в Украине – потеряно 100% генерации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дописал в соцсети Х, что пока нет другого места для систем Patriot, которые лучше сбивают баллистику, чем в Украине. Из шести "Кинжалов", как пишет CNN, 11 апреля мы не сбили ни одного. Еще раньше министр Кулеба заявлял, что его команда обнаружила более 100 "свободных" батарей Patriot в мире. О таком же количестве говорил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в то время как Украина просит всего семь (хотя, уже в четверг вечером, 11 апреля, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Украине нужны 25 "Патриотов"). Однако пока ни одна страна не пожелала передать или даже дать нам в аренду Patriot.

Прогноз на 2024 год: задача максимум – удержать фронт

Бывший министр обороны США при президентстве Трампа Марк Эспер считает, что без американской помощи время не на стороне Украины. Но, честно говоря, время никогда не было на стороне Украины. Без существенного технологического и вооруженного преимущества на поле боя, выиграть эту войну будет крайне трудно, потому что Россия имеет в разы больший мобилизационный ресурс и "друзей" в виде Китая, Ирана, Северной Кореи, а также многих других (например, Индия и Турция), которые помогают Москве обходить санкции.

"Без американской артиллерии, а также противотанковых, зенитных снарядов и ракет Украина не сможет удержать армию, которая имеет гораздо больший запас людей и боеприпасов", – пишет The New York Times в своей редакционной колонке.

В последнее время в западных медиа распространено мнение, что Украина вынуждена воевать с одной завязанной за спиной рукой из-за нежелания союзников предоставить необходимое оружие.

Во-первых, возможно на Западе надеются, что в какой-то момент Россия допустит ошибку, как это было во время украинского контрнаступления осенью 2022 года. Но сидеть и ждать – это не стратегия. Враг учится на своих ошибках. "Линия Суровикина" в прошлом году уже помешала украинскому контрнаступлению. Россия массово применяет планирующие бомбы – КАБ и ФАБ – от которых, пока мы не получим истребители F-16, нет защиты. Вдобавок Россия планирует оснащать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Во-вторых, вполне вероятно, что Запад, прежде всего США, не предоставляя Украине оружие, хочет создать условия, при которых Киев согласится на переговоры с Россией. Однако на российских пропагандистских каналах прямым текстом говорят, что их уже не устраивает даже возвращение в "линию" 24 февраля 2022, настаивая на размещении своих войск в Одессе, Харькове и других украинских городах.

Однако в Вашингтоне делают вид, что не видят этого. На заседании комитета Сената США по ВС руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что недавние удары Украины по российским НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки. Это заявление еще раз подтвердило тот факт, что в Администрации Байдена пытаются не допустить роста цен на топливо в год президентских выборов в США. То же самое после выступления Остина сказал и сенатор-республиканец Том Коттон. Профильные эксперты уже несколько раз опровергли очередные опасения Белого дома, что украинские удары по российским нефтяным мощностям вроде бы могут спровоцировать рост цен на нефть в мире. Да и генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Киев имеет право наносить удары по легитимным военным целям за пределами Украины, чтобы защитить себя.

В американском Институте изучения войны (ISW) говорят, что пока Россия пытается найти слабые места в украинской обороне накануне своего возможного летнего наступления, украинское командование надеется, что враг продолжит совершать ошибки. В качестве примера западные обозреватели приводят попытку штурма россиянами наших позиций в конце марта у Тоненького в районе Авдеевки, когда враг потерял 12 танков и 8 БМП (всего тогда они задействовали 36 танков и 12 БМП).

В эфире CNN генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, недавно в Украине, говорит, что Киев надеется сдержать это летнее наступление, но россияне пока имеют существенное преимущество на поле боя, учитывая мобилизационные ресурсы: по данным британской разведки, Москва способна набирать по 30 тыс. человек в месяц, вдобавок ко второй возможной большой волне мобилизации около 300 тыс., которую Путин все же может объявить, хоть пока это и непопулярное решение.

По словам многих западных генералов в отставке и военных аналитиков, задача максимум для Украины в 2024 году – попытаться удержать сегодняшнюю линию фронта, провести мобилизацию, подготовить новых солдат, накопить западную военную помощь (все же на Западе надеются, что Конгресс США разблокирует и примет пакет вооруженной помощи на $60 млрд) и пойти в контрнаступление в 2025 году.