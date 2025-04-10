Новое наступление России: военный эксперт оценил планы Путина повторно пойти на Киев

Россия может повторно пойти на Киев при определенных условиях / © ТСН.ua

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Россия начала наступление на Сумщину и Харьковщину, заявил главком Александр Сырский.

Военные эксперты подчеркивают, что пока существенных угроз для областных центров Харькова и Сум нет, но ситуация сложная, потому что противник наращивает силы для дальнейших наступательных действий.

Какие угрозы для Сумщины и Харьковщины

По словам военного эксперта Игоря Романенко, Путин уже давно активизировал свои мощности в полосе Курщины, Сумщины и частично Белгородщины.

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«Противник значительно продвинулся на Курщине. Там уже мало осталось территорий, находившихся под контролем Сил обороны Украины. Россияне вошли в Сумскую область, наши воины держат оборону. Враг стремится сформировать там буферную зону с последующим продвижением в Сумскую область и создания угроз для Харьковщины. О чем свидетельствует активизация боев в Волчанске и вокруг него», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко , военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Военный эксперт добавляет, что за время, которое у Путина еще есть, он пытается как можно дальше продвинуться для захвата Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время фиксируется тактическое продвижение противника на Запорожье и стремление добраться до границ Днепропетровской области.

Сказки о перемирии и сворачиваниие помощи

Эксперт подчеркивает, что наступательные усилия и увеличение интенсивности боевых действий — это часть первого весеннего этапа наступления противника.

«Путин всеми силами тормозит вопрос о возможных переговорах о перемирии и, пользуясь этим, достигает желаемых целей военным путем. Ему разрешают это делать наши бывшие партнеры. Ведь позиция американцев известна — на Рамштайне их уже не будет. А в хабе, на территории Польши, через который проходит главная поставка военной помощи Украине, уже идет сворачивание. Американцы утверждают, что оно плановое, но боюсь, что у них именно такие планы — сворачивать помощь Украине, когда ситуация на фронте, к сожалению, только обостряется», — отмечает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант добавляет, что в дальнейшем военной помощью в Украине будут заниматься британцы, французы и норвежцы.

«Они будут нам помогать, в отличие от американцев. Но так или иначе мы входим в определенный переходный период, который будет снижать логистический потенциал военного обеспечения. Все, что было в хабе, упаковывается и отправляется назад американцам», — говорит эксперт.

Путин собирает головорезов

Игорь Романенко подчеркивает, что первый этап наступления россиян уже реализуется, а второй может начаться в июле.

«Ко второму этапу враг проведет призыв срочников. Будет произведена соответствующая замена и из уже подготовленных бойцов будут формировать боевые подразделения. Также противник набирает контрактников для последующей отправки на фронт. Ежемесячно противник отправляет на войну 40-50 тысяч человек и выискивает наемников по миру, готовых воевать за большие деньги. Все это свидетельствует об усилении ресурсов для возможных наступательных действий», – отмечает Игорь Романенко.

Пока не известно, какой город Украины может стать целью для противника во время летнего этапа наступления.

По словам военного эксперта, второй этап расширенного наступления российских войск возможен, но напрямую зависит от эффективности или провала первого, весеннего этапа.

Повторное наступление на Киев

Главком Сырский отмечает, что следует быть готовым к наступлению на Киев, который враг может осуществить осенью под прикрытием военных учений в Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года.

«Исключать подобное развитие событий не стоит. Скажу так, если у врага на момент осени будут такие возможности и необходимый потенциал, Путин может повторно пойти на Киев. Причем только для того, чтобы просто обострить ситуацию в нужный для него момент», — отмечает Игорь Романенко.

Надеяться на собственные силы и ресурсы

Генерал-лейтенант добавляет, что все дальнейшие шаги Путина будут зависеть от того, как себя будут вести наши бывшие союзники — американцы или действующие — европейцы. Будет молчание с их стороны – террор и наступление будут продолжаться.

«При любых условиях, мы должны рассчитывать на собственные силы. Нам следует в ускоренном режиме проводить справедливую и эффективную мобилизацию, переводить экономику на военные рельсы, усилить ответственность граждан в вопросах защиты государства. То есть надеяться исключительно на свои силы. И все эти мероприятия нужно проводить как можно скорее, чтобы не стало поздно», — отмечает военный эксперт.

Обстрелы будут продолжаться

В Киеве все чаще звучит сигнал тревоги из-за угрозы баллистики из Курщины. Эксперт не исключает, что это связано с активизацией наступательных действий противника. Поскольку ракеты, дроны и управляемые авиационные бомбы атакуют именно Сумщину и Харьковщину и другие прифронтовые регионы.

«Россияне фактически взяли Курщину под контроль. Это выгодная позиция для нанесения воздушных ударов с выстроенной под это логистикой. От воздушных ударов страдают Сумщина и Харьковщина. При наличии соответствующих ресурсов россияне могут применять средства для воздушных атак и на другие наши города, несмотря ни на международные нормы, ни на правила ведения войны. Их интересует только одно: есть ли там наши оборонительные фортификации или Силы обороны. Все остальное россиян не интересует, ни международные нормы, ни границы, ни гражданские люди», — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал об ударах баллистики по Киеву и Кривому Рогу: зачем это Путину и при чем здесь Трамп.

Дата публикации 19:40, 09.04.25 Количество просмотров 46 Шок-заявление Сырского и ужасы в Харькове, Краматорске, Кривом Роге!