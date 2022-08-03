Новое обострение в Нагорном Карабахе: будет ли большая война и какие последствия для Украины

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха за последние два дня в который раз обострился. Сегодня, 3 августа, на территории региона снова произошел обстрел.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации на Закавказье и какие последствия для Украины будет иметь обострение между Баку и Ереваном.

Что, снова?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев.

Новый виток конфликта произошел в марте, уже после российского вторжения в Украину, но надежды украинцев, что РФ увязнет в новой войне и ослабит давление, не сбылись.

Однако 17 июля этого года президент Азербайджана обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, Минобороны России не выполнило своего обещания обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.

В начале августа регион снова "рванул". Еще в последние дни июля азербайджанские Минобороны сообщало, что его позиции в нескольких спорных селах в Нагорном Карабахе подверглись обстрелам. На эту новость особенно никто не обратил внимания.

Вчера, 2 августа, РФ обвинила Баку в нарушении режима тишины. А уже сегодня события начали стремительно развиваться.

Взаимные обвинения

Так называемое министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня и гибели одного своего военного и семерых раненых. Отмечалось, что сегодня днем на северо-западном участке линии столкновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, вероятно, "Байрактары".

Фото: haqqin.az

В результате смертельное ранение получил один военнослужащий, еще восемь получили ранения.

В свою очередь, Азербайджан обвинил Армению и ее карабахских сателлитов в "интенсивном обстреле" своих подразделений в Лачинском районе. Из-за пулевого ранения погиб один военнослужащий. Армянская сторона этот факт опровергает.

"Возмездие" Азербайджана

Азербайджан в свою очередь объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе.

В Баку это назвали ответом на обстрел азербайджанских позиций армянскими военными с позиций, где находились и российские миротворцы. По информации азербайджанского Минобороны, их армия взяла под контроль стратегические высоты региона.

Мобилизация

"Президент" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян 3 августа подписал указ о частичной мобилизации на фоне обострения ситуации в регионе.

Армения и Азербайджан пока на такие шаги не отважились.

Международная реакция

Польское председательство в ОБСЕ выразило обеспокоенность эсклацией ситуации.

"Мы крайне обеспокоены сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе. Мы призываем Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира в регионе", - говорится в сообщении.

Какие последствия для Украины

Надеяться на то, что российские оккупанты из-за событий в Карабахе уменьшат наступление на фронте - не стоит.

Об этом в эксклюзивном комментарии для ТСН. ua заявил военный эксперт Петр Черник.

"Россия трезво осознает, что если Украина добивается успеха, то вопрос распада РФ - вопрос времени. Они прекрасно это понимают. Главной причиной этой войны было то, что РФ хочет вернуть Украину в свой состав”, - подчеркнул военный эксперт.

Хотя он уверен: РФ не собирается отказываться от южного Кавказа, ведь Кремль считает, что это зона их стратегических интересов. Поэтому часть своих ресурсов, которые могли бы отправить на войну с Украиной, Москва будет вынуждена перенаправить в Карабах.

Фактор Турции

С начала Карабахской войны Турция полностью поддерживала Азербайджан. Кроме того, Анкара издавна враждует с противником Баку - Арменией. В частности, у страны напряжены отношения из-за геноцида армян, совершенного в Османской империи в 1915 году. Анкара категорически отрицает факт геноцида.

В предыдущем конфликте решающую роль в пользу Азербайджана, по мнению многих экспертов, сыграл турецкий ударный Bayraktar TB2. Но стоит отметить, что турецкое участие в Карабахской войне часто было преувеличением, которое сознательно распространяла армянская пропаганда и которую затем транслировали греческие и российские СМИ.

Тем не менее, пока Анкара не готова открыто ввести свои войска в регион.

Об этом в эксклюзивном комментарии для ТСН. ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Я не думаю, что турецкие солдаты примут участие в прямом столкновении, но Азербайджан "будет накачиваться" турецкими беспилотными системами. "Байрактар" зарекомендовал себя, как один из лучших беспилотников среднего класса. Он может нести до четырех управляемых ракет или самонаводящихся бомб. Но также Турция сама по себе является довольно мощным милитарным государством, которое может производить истребители, такие как С-16. Кроме того, у них есть целое семейство собственных подлодок и целый ряд вооружений со стрелковым оружием включительно.

Нет сомнений, что Азербайджан будет насыщаться турецким оружием, и не только оружием, но и всем необходимым военным оборудованием, и даже деньгами. Я уже не говорю о таких банальных вещах, как медикаменты, бронежилеты, каски, системы связи и тому подобное", - говорит Черник.

"Загадочный" Иран

Тем временем в СМИ появилась информация, что Иран перебрасывает свои войска к границе с Азербайджаном, но подтверждений этому пока нет.

Как известно, Иран, который США считает государством-спонсором терроризма, сейчас активно поддерживает РФ. Что интересно, азербайджанцы составляют подавляющее население северо-западного Ирана, являясь после персов второй по численности этнической группой страны и крупнейшим национальным меньшинством Ирана.

Тем не менее, по мнению Петра Черника, Иран в Карабахском конфликте останется "пассивным наблюдателем". По его словам, азербайджанское сообщество не имеет глобального влияния на внутреннюю политику Тегерана.

"Если говорить о геополитическом контексте, то Иран чувствует себя и стремится стать крупным региональным лидером. Находясь под огромными санкциями, он является частичным союзником России. Подчеркиваю - частичным, не полноценным. Геополитика - сложное дело, здесь переплетение множества интересов", - говорит эксперт.

По его словам, важным игроком в азербайджанско-армянском конфликте Иран не станет.

"Скорее, речь идет о сдержанном нейтралитете. Здесь основную скрипку будут играть турки и Россия", - отметил Черник.

Предыстория конфликта в Карабахе

Военный эксперт Петр Черник в интервью корреспонденту ТСН.ua также рассказал предысторию конфликта. По его словам, Карабахская проблема обострилась еще до возникновения СССР.

"Карабахская проблема невероятно длинная. Она имеет свои корни далеко вне распада СССР, когда обострился конфликт между армянами и азербайджанцами. Азербайджанцы считают нагорье Арцах своим. А для армян оно имеет сакральное значение, потому что там стоят их церкви", - отметил эксперт.

Петр Черник подчеркнул, что дипломатическим путем конфликт между двумя народами не разрешится.

"По моему мнению, эта проблема никогда не будет иметь никакого дипломатического урегулирования. Рано или поздно она будет решена исключительно военным путем", - отметил он.

По его словам, азербайджанцы имеют стратегическое преимущество.

Предварительное обострение в регионе произошло в марте. 25 марта в Армении заявили, что Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района.

Также боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.

9 ноября 2020 года было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны. В Нагорном Карабахе был развернут росийский миротворческий контингент.