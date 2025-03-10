Новое обострение в Сирии, более тысячи человек погибло: все, что известно

Новое обострение в Сирии. Более тысячи погибших за последние три дня. Против действующей власти группировки во главе с Аль Шараа, которая в конце прошлого года свергла диктатора Асада и заставила его бежать в Москву, восстали алавиты. Религиозное меньшинство, сконцентрированное в районах, где остались российские военные базы.

Случайно ли – корреспондентка ТСН Яна Слесарчук в сюжете рассказала все, что об этом известно сейчас.

"Мы хотим российской защиты", – кричит на днях толпа под воротами российской военной базы Хмеймим. Так уж получилось: она стоит в регионе, плотно заселенном алавитами – религиозным меньшинством, они составляют не более 11 процентов от сирийцев, но именно из них происходит клан Асадов.

Новое обострение в Сирии/Скриншот с видео ТСН

Через несколько часов в соцсетях активизируются российские англоязычные агенты. Например вот у этого – все посты или на осуждение Украины, или в поддержку пророссийской политики, или восславление президента Трампа, а теперь он распространяет вот такие фотографии и кадры.

Беспорядки в наиболее проасадовских районах Сирии начались еще в четверг.

"Несколько нападений на пункты департамента безопасности, министерства внутренних дел и министерства обороны в нескольких береговых районах Латакии и Джебли. Устроили еще несколько засад на патруле, захватили несколько КПП”, – говорит представитель правительственных сил Абу Фарис.

Туда немедленно направили большое количество боевиков, то есть нынешнюю службу безопасности Сирии из других регионов. Уже через сутки появляется информация о массовых расправах, большинство фотографий и видео распространяется по подозрительным каналам в соцсетях. Однако некоторые подтверждают международные агенства.

Ни одну из таких фотографий или видео пока невозможно верифицировать наверняка: кто его снимал, кто именно убил этих людей, что здесь произошло. В военной зоне, которой является Сирия, мало квалифицированных военных журналистов. Там остаются работать корреспонденты крупных информационных агентств, но они крайне ограничены в передвижении. Уже в воскресенье в центре Латакии солнечная тишина и покой, тщательная проверка документов. Фактический глава Сирии Ахмед аль Шараа призывает врагов немедленно сдаться и говорит: это их единственный выбор.

"Мы столкнулись с новой угрозой: попытками остатков старого режима, за которым стоят внешние силы, создать новый раскол, втянуть нашу страну в гражданскую войну", — говорит исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед Аль-Шараа.

Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед Аль-Шараа/Скриншот с видео ТСН

В Дамаске, испытывая на десятки камер обещания новой власти соблюдать демократические свободы, требуют прекратить насилие на побережье.

“Если честно, сейчас никто не понимает, что произошло. Сначала мы слышали выстрелы, потом люди стали нападать друг на друга. Потому что до сих пор очень много эмоций, очень много преступлений осталось безнаказанным. Если кто-то говорит сегодня: я не забуду пролитой крови моего сына: это значит, никто ничего не сделал, чтобы убийца его сына был наказан”, – говорит активистка Мэй Макарим.

Новое обострение в Сирии/Скриншот с видео ТСН

Россия и Соединенные Штаты, будь то договорились или нет, но в один голос требуют внеочередного заседания Совбеза ООН, оно пройдет позже сегодня. Издание Wall Street Journal сообщало, что в прошлом месяце Россия смогла напечатать и доставить в Сирию 23 миллиона долларов в сирийском эквиваленте. Большинство других государств, ведущих с новой сирийской властью переговоры не пошли на это из-за возможных санкций.

Это произошло в то время, когда Катар и Саудовская Аравия не спешат помогать Сирии деньгами, потому что ждут ясности от Вашингтона: так отменены прошлые санкции со времен режима Асада или нет. Трамп молчит, подставляя тем самым американскую политику еще и в этом регионе. И здесь, позволяя России, которой необходимо сохранить в Сирии базы, отыграть утраченное положение. Еще в конце прошлого года это называли маловероятным сценарием.

Напомним, Министерство обороны Сирии заявило о завершении военной операции против мятежников, поддерживающих бывшего президента Башара Асада. Это произошло на фоне международного давления и призывов к расследованию гибели сотен мирных жителей.

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