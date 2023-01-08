Новое оружие для ВСУ от Запада: эксперт назвал важные характеристики

В рамках нового пакета помощи Украина получит от Запада вооружение, которое можно использовать как оборонительное и наступательное.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

"Очень хорошо, что это консолидированное решение – США, Франции и Германии. И вот на подходе Италия, мы тоже ждем, что они должны объявить пакет помощи Украине. Это все происходит накануне "Рамштайна". Я думаю, что после "Рамштайна" 20 января мы тоже услышим хорошие новости", – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что Украину усиливают именно бронетехникой. Эксперт напомнил, что Франция передает БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC, США – БМП Bradley.

"Bradley достаточно эффективно зарекомендовали себя во время войн в Ираке и Афганистане. БТР M113, которые передают США, бронемашины Humvee, ракеты для нашей противовоздушной обороны, которыми будут оснащаться системы "Бук" (речь идет о ракетах Sea Sparrow – Ред.). То есть пакет достаточно насыщенный и хочется верить, что он предшествует другому важному пакету для нас – это танки. Это все можно использовать и как оборонительное оружие и как наступательное", – подытожил Мусиенко.