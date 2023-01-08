Новое оружие для ВСУ от Запада: эксперт назвал важные характеристики

Мусиенко обратил внимание, что Украину усиливают именно бронетехникой.
В рамках нового пакета помощи Украина получит от Запада вооружение, которое можно использовать как оборонительное и наступательное.
Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.
"Очень хорошо, что это консолидированное решение – США, Франции и Германии. И вот на подходе Италия, мы тоже ждем, что они должны объявить пакет помощи Украине. Это все происходит накануне "Рамштайна". Я думаю, что после "Рамштайна" 20 января мы тоже услышим хорошие новости", – отметил эксперт.
Он обратил внимание, что Украину усиливают именно бронетехникой. Эксперт напомнил, что Франция передает БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC, США – БМП Bradley.
"Bradley достаточно эффективно зарекомендовали себя во время войн в Ираке и Афганистане. БТР M113, которые передают США, бронемашины Humvee, ракеты для нашей противовоздушной обороны, которыми будут оснащаться системы "Бук" (речь идет о ракетах Sea Sparrow – Ред.). То есть пакет достаточно насыщенный и хочется верить, что он предшествует другому важному пакету для нас – это танки. Это все можно использовать и как оборонительное оружие и как наступательное", – подытожил Мусиенко.
Напомним, что Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.
6 января США объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины. В новый пакет военной помощи, кроме БМП Bradley, которые ВСУ получат впервые, войдут самоходные гаубицы, MRAP и другие бронетранспортеры, а также дополнительное оборудование.
Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. Кроме того, ФРГ передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot в первом квартале 2023 года.
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