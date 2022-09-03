Новое оружие и продвижение ВСУ на юге: военный эксперт рассказал, каких изменений ждать на фронте осенью

Украина вступила в первую военную осень после широкомасштабного российского вторжения. Идут уже 192-е сутки с начала открытой войны, которую Россия стыдливо продолжает называть "специальной военной операцией".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии для ТСН.ua рассказал, чего ждать в ближайшем будущем.

"Думаю, немало хорошего. Начнем с дипломатических фронтов. С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Соответственно начинает работать американский ленд-лиз — расширенные возможности военно-технического перевооружения Вооруженных Сил Украины. Также Штаты приняли решение о предоставлении 3 млрд долларов бесплатной материально-технической помощи Украине в ракурсе предоставления вооружений", — говорит эксперт.

Снегирев также напомнил, что европейские партнеры решают вопрос передачи нам самолетов МиГ-29. Было также заявление канцлера Германии Олафа Шольца о дальнейшем предоставлении Украине новых видов вооружений, в частности, САУ и систем ПВО.

"Это все подтверждает, что тезис о якобы усталости от войны стран Западного мира, цивилизованного мира, не выдерживает критики. Тем более что в США четко дали понять – они будут поддерживать Украину, пока не решится вопрос выхода на границы 1991 года. То есть до полного восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Аналогичные заявления прозвучали со стороны европейских партнеров", – отметил он.

Военный эксперт также прогнозирует, что следует ожидать ужесточения противостояния на Донецком направлении. Россияне рассматривают именно это направление как приоритетное в момент выхода на административные границы Донецкой области. Продолжится и жестокое противостояние в Херсонской области, где, по данным зарубежных источников, а также по сообщениям Генштаба ВСУ, намечается постепенное продвижение ВСУ вглубь временно оккупированных территорий.

"Уже взяты под огневой контроль логистические составляющие, мосты через Днепр. Соответственно, созданы предпосылки для тактического окружения группировки российских войск, которая находится на правом берегу Днепра. Примечательно, что по информации британской разведки, такие действия Сил обороны Украины в Херсонской области стали определенной тактической неожиданностью для оккупантов. Более того, командованию РФ вскоре придется делать выбор, куда бросить доступные им резервы. Впрочем, говорить конкретно о сроках освобождения тех или иных территорий, как и о завершении всей кампании, пока преждевременно", — подчеркнул Снегирев.

По словам военного эксперта, Украина усилила работу штурмовой авиации, что свидетельствует об изменении характера военного противостояния.

Так, за последние сутки авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. "Байрактар" нанес ракетный удар, в результате которого сдетонировал боекомплект и уничтожены 2 единицы бронированной техники противника вместе с экипажем.

"Ну и сам факт продвижения ВСУ, освобождения ряда населенных пунктов говорят о том, что наши военнослужащие сосредоточили достаточное количество средств огневого поражения, чтобы начинать прорывать оборону противника. Ракетные войска и артиллерия поразили более 10 скоплений живой силы врага, в том числе 3 взводных опорных пункта. Уничтожены три ЗРК и несколько единиц бронированной техники оккупантов", — резюмировал он.

Напомним, США вскоре объявят о новой военной помощи для Украины.

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