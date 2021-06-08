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Новое подразделение США вернуло Colonial Pipeline заплаченный хакерам выкуп биткоинами на миллионы долларов

Новое подразделение США вернуло Colonial Pipeline заплаченный хакерам выкуп биткоинами на миллионы долларов

Associated Press

Как удалось добраться кошелька без ключа, остается неизвестно.

ФБР смогла изъять у хакеров почти все деньги, которые пришлось заплатить в качестве выкупа, чтобы снова запустить в действие крупнейший нефтепровод в Соединенных Штатах. Однако из четырех с половиной миллионов долларов выкупа на счет компании вернулось чуть больше половины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.14.00.

Безумные очереди у заправок по всему Восточному побережью Соединенных Штатов. Люди скупают горючее, потому что не знают, когда смогут приобрести еще. Америка — страна, где машина — давно не роскошь, а жизненно необходимое средство передвижения. Поэтому хакерская атака на Colonial Pipeline — оператора крупнейшего нефтепровода США, без преувеличения, стала угрозой государственной безопасности. Тем более, что делали ее с помощью написанной русскими хакерами программы. Компании пришлось принять требование шантажистов и уплатить на высланный ими счет 70 биткоинов. По курсу в начале мая это — 4 миллиона 400 000 долларов. Чего не знали воры: Colonial Pipeline заранее договорилась с ФБР.

«Сегодня ФБР успешно изъяла содержание биткоинового кошелька, которое использовали хакеры, которые с помощью программы «Дарк Сайда» требовали выкуп. Мы с прошлого года расследовали деятельность «Дарк Сайда», российской киберпреступной группировки», — отмечает директор ФБР Пол Эббейт.

Единственный способ забрать биткоины — это знать ключ от конкретного кошелька. Каким образом американские правоохранители его узнали, не говорят. Ключ — это длинная последовательность чисел. С 70 биткоинов ФБР изъяло почти 64.

«Нападение на Colonial Pipeline было нападением на важную государственную инфраструктуру. Недавно мы запустили отдельную службу поиска и возврата электронных выкупов, задача которой расследовать и отслеживать деньги, уплаченные кибершантажистам и это ее первая операция. Это крайне важно, потому что с каждым днем мы сталкиваемся со все большими киберугрозами, ни одна организация не может чувствовать себя в полной безопасности», — заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Новости мира: почему ФБР изъяла у хакеров лишь часть денег для запуска нефтепровод в США

Новости мира: почему ФБР изъяла у хакеров лишь часть денег для запуска нефтепровод в США

Однако вместо четырех миллионов четырехсот тысяч долларов Colonial Pipeline вернула себе лишь 2 миллиона триста. В этом не виноваты ни хакеры, ни правоохранители. Просто за две недели, что длилась операция, курс биткоинов — электронной валюты, в которой компания должна была выплатить выкуп, просел до вдвое. Сверхчувствительный к малейшим колебаниям рынка биткойн рухнул из-за заявления американского миллионера Илона Маска, который намекнул, что его компания электромобилей "Тесла" лишается криптоактивов, которые оценивают в полтора миллиарда долларов.