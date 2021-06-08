Новое подразделение США вернуло Colonial Pipeline заплаченный хакерам выкуп биткоинами на миллионы долларов

Как удалось добраться кошелька без ключа, остается неизвестно.

ФБР смогла изъять у хакеров почти все деньги, которые пришлось заплатить в качестве выкупа, чтобы снова запустить в действие крупнейший нефтепровод в Соединенных Штатах. Однако из четырех с половиной миллионов долларов выкупа на счет компании вернулось чуть больше половины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.14.00.

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Безумные очереди у заправок по всему Восточному побережью Соединенных Штатов. Люди скупают горючее, потому что не знают, когда смогут приобрести еще. Америка — страна, где машина — давно не роскошь, а жизненно необходимое средство передвижения. Поэтому хакерская атака на Colonial Pipeline — оператора крупнейшего нефтепровода США, без преувеличения, стала угрозой государственной безопасности. Тем более, что делали ее с помощью написанной русскими хакерами программы. Компании пришлось принять требование шантажистов и уплатить на высланный ими счет 70 биткоинов. По курсу в начале мая это — 4 миллиона 400 000 долларов. Чего не знали воры: Colonial Pipeline заранее договорилась с ФБР.

«Сегодня ФБР успешно изъяла содержание биткоинового кошелька, которое использовали хакеры, которые с помощью программы «Дарк Сайда» требовали выкуп. Мы с прошлого года расследовали деятельность «Дарк Сайда», российской киберпреступной группировки», — отмечает директор ФБР Пол Эббейт.

Единственный способ забрать биткоины — это знать ключ от конкретного кошелька. Каким образом американские правоохранители его узнали, не говорят. Ключ — это длинная последовательность чисел. С 70 биткоинов ФБР изъяло почти 64.

«Нападение на Colonial Pipeline было нападением на важную государственную инфраструктуру. Недавно мы запустили отдельную службу поиска и возврата электронных выкупов, задача которой расследовать и отслеживать деньги, уплаченные кибершантажистам и это ее первая операция. Это крайне важно, потому что с каждым днем мы сталкиваемся со все большими киберугрозами, ни одна организация не может чувствовать себя в полной безопасности», — заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

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Однако вместо четырех миллионов четырехсот тысяч долларов Colonial Pipeline вернула себе лишь 2 миллиона триста. В этом не виноваты ни хакеры, ни правоохранители. Просто за две недели, что длилась операция, курс биткоинов — электронной валюты, в которой компания должна была выплатить выкуп, просел до вдвое. Сверхчувствительный к малейшим колебаниям рынка биткойн рухнул из-за заявления американского миллионера Илона Маска, который намекнул, что его компания электромобилей "Тесла" лишается криптоактивов, которые оценивают в полтора миллиарда долларов.

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