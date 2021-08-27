Новое покрытие и освещение: единственная в Украине автомагистраль "Киев-Борисполь" обновилась за рекордные полтора месяца

Новое покрытие и освещение: единственная в Украине автомагистраль "Киев-Борисполь" обновилась за рекордные полтора месяца

В тестовом режиме заработала автоматическая система взвешивания в движении и интеллектуальная система управления дорожным движением.

Трассу "Киев — Борисполь" — отремонтировали. Единственная в Украине автомагистраль обновилась за рекордные полтора месяца. Отныне путь к главному аэропорту страны проходит максимально быстро.

Об этом 27 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

8 полос движения получили новое дорожное покрытие с разметкой, барьерным ограждением и современным лед-освещением. Вдоль трассы отремонтировали автобусные остановки, подземные переходы и путепроводы. В тестовом режиме заработала автоматическая система взвешивания в движении и интеллектуальная система управления дорожным движением. На специальных табло с сентября будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях: разрешенную скорость, дорожные пробки, температуру воздуха и дорожного покрытия.

Новости Украины: единственную в стране автомагистраль "Киев-Борисполь" отремонтировали

"На этой дороге будут установлены большие порталы, на них установлены большие экраны, также камеры видеонаблюдения и камеры фиксации скорости и мы в онлайн режиме будем видеть количество автомобилей, которые проехали с нарушениями правил, количество фур, которые идут с перегрузом", — отметил руководитель "Укравтодора "в Киевской области Руслан Ничик.

Напомним:

Трасса М-03 соединяет столицу с Международным аэропортом "Борисполь" и является частью автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". Это одна из самых загруженных транспортных артерий страны, по которой ежедневно едут десятки тысяч автомобилей. Восстановление трассы выполняют на отрезке от кольцевой развязки у метро "Бориспольская" в Киеве до границы города Борисполь. Протяженность отрезка — 17 км. Ремонт длился с 22 июня.

с 22 июня. Ремонт Бориспольской трассы впервые в Украине спроектировали 3D-технологии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку