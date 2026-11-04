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- Эксклюзив ТСН
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"Новое „покушение“ на Коломойского": бизнесмена уже несколько дней не вывозят из СИЗО даже на судебные заседания
Бизнесмена Игоря Коломойского вновь не доставили на судебное заседание.
Новый «покушение» на жизнь бизнесмена Игоря Коломойского. На сегодняшнее судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде, где рассматривается крупнейшее дело «ПриватБанка», фигуранта не доставили. В начале заседания председательствующая судья сообщила: она получила письмо из СИЗО СБУ. Мол, на Коломойского готовится покушение, поэтому его доставка невозможна.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Поскольку закон запрещает рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, заседание было отложено. Напомним: аналогичное письмо от СБУ в январе этого года получала временная следственная комиссия — тогда бизнесмен должен был выступить с заявлением на фоне спецоперации НАБУ «Мидас». Тогда несколько дней Коломойского тоже не вывозили на судебные заседания. Правда, впоследствии выяснилось: расследовать дело о покушении правоохранители не собирались.
Вчера бизнесмена также не доставили в суд. Версий его неявки было целых три: каждая противоречила предыдущей.
Бизнесмена не вывезли и в понедельник. Адвокаты предполагают: такое странное поведение правоохранителей может быть связано споследними заявлениями Игоря Коломойского.В частности, о реальном курсе гривны и возможных последствиях переговоров с РФ.
«Поступило сообщение о том, что причиной недоставки стало поступление информации о возможной угрозе жизни, о чем было сообщено в подразделение», — объявила судья.
«Игорь Валерьевич считает это саботажем его доставки в суд и требует, чтобы его на все судебные заседания доставляли лично. Он готов защищаться и отстаивать свою позицию», — говорит адвокат Вячеслав Краглевич.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГОТОВИТСЯ ПОКУШЕНИЕ на КОЛОМОЙСКОГО?! БИЗНЕСМЕНА уже НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ не ВЫВОЗЯТ из СИЗО ДАЖЕ на СУДЫ