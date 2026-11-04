"Новое „покушение“ на Коломойского": бизнесмена уже несколько дней не вывозят из СИЗО даже на судебные заседания

Игорь Коломойский / © ТСН

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Новый «покушение» на жизнь бизнесмена Игоря Коломойского. На сегодняшнее судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде, где рассматривается крупнейшее дело «ПриватБанка», фигуранта не доставили. В начале заседания председательствующая судья сообщила: она получила письмо из СИЗО СБУ. Мол, на Коломойского готовится покушение, поэтому его доставка невозможна.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Поскольку закон запрещает рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, заседание было отложено. Напомним: аналогичное письмо от СБУ в январе этого года получала временная следственная комиссия — тогда бизнесмен должен был выступить с заявлением на фоне спецоперации НАБУ «Мидас». Тогда несколько дней Коломойского тоже не вывозили на судебные заседания. Правда, впоследствии выяснилось: расследовать дело о покушении правоохранители не собирались.

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Вчера бизнесмена также не доставили в суд. Версий его неявки было целых три: каждая противоречила предыдущей.

Бизнесмена не вывезли и в понедельник. Адвокаты предполагают: такое странное поведение правоохранителей может быть связано споследними заявлениями Игоря Коломойского.В частности, о реальном курсе гривны и возможных последствиях переговоров с РФ.

«Поступило сообщение о том, что причиной недоставки стало поступление информации о возможной угрозе жизни, о чем было сообщено в подразделение», — объявила судья.

«Игорь Валерьевич считает это саботажем его доставки в суд и требует, чтобы его на все судебные заседания доставляли лично. Он готов защищаться и отстаивать свою позицию», — говорит адвокат Вячеслав Краглевич.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГОТОВИТСЯ ПОКУШЕНИЕ на КОЛОМОЙСКОГО?! БИЗНЕСМЕНА уже НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ не ВЫВОЗЯТ из СИЗО ДАЖЕ на СУДЫ

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