Новое школьное питание: почему не все довольны меню и как отреагировал его идеолог Клопотенко

Новое школьное питание: почему не все довольны меню и как отреагировал его идеолог Клопотенко

Школьное меню состоит из 75% из продуктов растительного происхождения.

Почти треть учеников и их родителей не удовлетворены едой в школьных столовых – результаты прошлогоднего опроса Министерства образования и науки. Изменить положение вещей имеют новые нормы питания для учебных заведений, которые начали действовать в этом году. Впрочем, не все так гладко. Новое меню разделило страну: одни родители переменам радуются, другие – жестко критикуют.

Детальнее о позиции обеих сторон, и что говорит идеолог нового меню шеф Евгений Клопотенко — в сюжете Сніданку з 1+1.

Меньше сахара, соли, никаких колбас, майонеза и кетчупа: такие новые нормы питания в учебных заведениях заработали на прошлой неделе. Теперь школьное меню состоит из 75% из продуктов растительного происхождения: овощи, фрукты, ягоды и крупы.



Одни родители таким изменениям радуются. Делятся впечатлениями в группе ОО "Батьки SOS":

"Теперь, каждый вечер дочь рассказывает о новых блюдах, которые почти всегда приходятся по вкусу. Порции – хоть и небольшие, но она ею наедается";

"Нас почти все устраивает. Мы довольны. Это лучше, чем было, однозначно!".

Шефредактор интернет-издания Бабель Екатерина Коберник говорит, что с обновленными нормами ее дочь наконец-то начала есть в школе: "Например, сегодня на завтрак оладьи со сгущенкой, а на обед — рагу с грибами и курицей. Когда недели тыквы, оптимизма сильно меньше, правда ".

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Впрочем, изменениям радуются не все. Особенно когда сравнивают качество и внешний вид блюд в разных городах. Возмущенные родители в городе Червоноград Львовской области: "На тарелке макарон с сыром и хлеб обжаренный в яйце. На меньшей тарелочке – тоже ломоть серого хлеба".

Кроме того, многих беспокоит, что в школах резко перестали солить блюда и сладить напитки.

"Еда пресная. На тарелке выглядит неряшливо";

"До нового года сын был доволен, после каникул говорит, что все не вкусно";

"Меню, может, и полезно, но вообще без крошки соли и сахара – это слишком".

Недовольные родители даже создали петицию, которая требует отменить новое "питание Евгения Клопотенко" в детских садах. Известный повар уже успел отреагировать: "Появилась даже петиция в отличие от меню в садах, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я не разрабатывал еще меню для детских садов".

Клопотенко и его команда разработали меню для школ на основе новых норм питания от Минздрава. Его версия блюд – это не обязательные рецепты. "Это моя инициатива, чтобы в школах знали, что и как готовить по новым правилам. Да, школы получили выбор: самим создавать меню в нормы или составлять его на основе разработанных нами рецептов", — пояснил повар.



К слову, реформа предполагает постепенное уменьшение сахара и соли в рационе, а не внезапный полный отказ. Чтобы в большем количестве школ готовили вкусно по новым нормам, Клопотенко анонсировал проведение офлайн-тренингов для ккхаров в областных центрах уже с февраля этого года.