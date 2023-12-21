Новое скандальное заявление Макрона об Украине и истерика Орбана: что говорят в ЕС о помощи Киеву

Новое скандальное заявление от Макрона – президент Франции забил тревогу! Он заявил, что в Европе уже сомневаются, что Украине нужно помогать. На что именно намекнул Макрон и за что действительно стоит переживать украинцам, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Макрон удивил заявлением

Давненько в Европе политики не допускали себе подобных заявлений. В интервью французскому телеканалу France 5 президент страны Эммануэль Макрон рассказал о своих впечатлениях от переговоров с европейскими партнерами Украины. Говорит, Европа на развилке и у некоторых членов ЕС дальнейшая поддержка Украины вызывает новые вопросы.

“В Европе начинают сомневаться. Чувствуется, что сомневаются и в США", – заявил он.

Но это не всё. Несмотря на такое скандальное заявление, особенно учитывая перипетии с помощью США, Макрон заверил, что его страна от поддержки Украины точно не откажется. Однако, говорит он, такие настроения могут заставить принимать "важные решения". Что именно имел в виду французский президент – пока неизвестно.

"Но нужно продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах. Нам следует и дальше поддерживать Украину, поскольку это позволит нам жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", – сказал президент. Франция.

Стоит упомянуть, что уже достаточно давно Макрон стал большим другом Украины. В начале войны французский лидер пытался поладить с Путиным "цивилизованными" методами: звонил ему и просил остановить войну. Тогда украинцы даже начали смеяться над этим. Но ведь за полгода Франция выбилась в лидеры по уровню поддержки Украины.

Вспомните, кто первым согласился предоставить Украине колесные танки, такую важную артиллерию, а также довольно быстро согласовал передачу высокоточных ракет SCALP – аналог британских Storm Shadow, которыми Украина позже поразила штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Активно поддерживал Украину Макрон и на переговорных полях в Брюсселе, где адвокировал членство Украины в ЕС перед другом Путина Орбаном.

Тернистый путь в ЕС

К сожалению, и здесь у Украины есть трудности. И они не зависят от Киева напрямую. Сейчас самое большое яблоко раздора для европейцев – это будущее финансирование Украины как члена ЕС.

Напомним, что ЕС ежегодно выделяет миллиарды евро в помощь членам Союза. Большинство этой помощи идет на развитие разных проектов в Польше и Венгрии. Последняя – во главе со скандальным премьером Виктором Орбаном боится, что ее субсидии достанутся Украине.

Но разгоняют эту тему не только венгры, но и другие евроскептики по всей Европе. Пьер Лелуш – бывший госсекретарь по внешней торговле при президентстве пророссийского Саркози – частенько пишет авторские статьи для Le Figaro, где критикует идею расширения ЕС как таковую. Лелуш пользуется привычными "популистскими" тезисами:

"Украина – самая бедная страна в Европе", конечно, выводя войну как бы за рамки. Также он пытается заверить европейцев, что присоединение Украины, а также Грузии и Боснии приведет войну в ЕС. Поэтому, если увидите ссылку на него, можете смело листать дальше – много конструктива вы там не найдете.

21 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан таки признался, что его извечное вето в ЕС на выделение средств для Украины можно переступить. Для этого всем остальным членам, а их 26, прийти к согласию и подписать отдельное соглашение.

Макрон прав?

Но вот в чем, похоже, таки прав Макрон, так это в том, что европейцы действительно обеспокоены поведением Конгресса США. Там хорошо знают, что Америка – самый большой донор для Украины как в вопросах вооружения, так и финансов. Неторопливость конгрессменов – явный сигнал к пророссийским или евроскептическим силам в Европе начать раскачивать лодки, что они активно и делают.

В украинские власти же уверяют, что Соединенные Штаты не бросят Украину. Недавно свою уверенность в этом подтвердил президент Зеленский. По этому поводу в эфире телемарафона "Единые новости" высказался и глава СНБО Алексей Данилов. Намекнул всем, чтобы те перестали разгонять панику.

Пока осторожно, но с позитивом на это смотрят и американские конгрессмены. Конгрессмен-демократ Майк Квигли заверил, что в даже в самом худшем из случаев, в США будет уже разрабатываемый "план Б".

По словам представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, денег у Пентагона для Украины немного – на еще один пакет помощи. Затем Белому дому придется временно искать деньги другим способом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Макрон сделал СКАНДАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УКРАИНЕ! Орбан бьется в истерике!