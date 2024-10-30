Новое усиление мобилизации: как ТЦК будет искать уклонистов на улицах и трассах

В Украине усилятся отслеживания нарушителей мобилизационного законодательства и правил военного учета. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его данным, теперь ТЦК будут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами, которые имеют больше методов поиска тех, кто не выполнил требования законодательства.



"Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или в соответствующие органы", — написал Рустем Умеров на своей странице в Facebook.



Он добавил, что такая цифровизация поможет лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны.



Как эти нововведения могут затронуть каждого военнообязанного — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, который в частности специализируется и в вопросах мобилизации.



"Напомню о случаях, когда даже обновившим военные-учетные данные приходят оповещения о том, что выявлены нарушения правил военного учета. Теперь это будет фактически отображаться в планшете правоохранителя, который будет проверять документы лица. Также это может сократить период передачи данных об ограничении в праве управлением транспортом. Теперь все это может быть очень быстро", — говорит Роман Симутин.



По его словам, теперь возможны такие ситуации, когда человека останавливают за нарушение ПДД, проверяют по соответствующим базам и находят информацию, что водитель нарушил правила военного учета. Даже если полицейский будет стоять и проверять без работников ТЦК.



"Но чтобы задержать личность за совершение админнарушения, нужны доказательства совершения этого нарушения. Информация из "Обериг" не является доказательством", — говорит Симутин и уточняет, что нововведение сделано очевидно для того, чтобы работники правоохранительных структур имели больше информации о лице, которое остановили. .

"Можно говорить об усилении мобилизации. Появляются формальные основания выражать требование о задержании. Но это требование ничем не подкреплено, а большинство людей не осведомлены, не понимают, что является доказательством, а что нет", — резюмирует адвокат.



В свою очередь источники ТСН.ua в Силах обороны намекают, что это усиление с задействованием правоохранительных структур и спецслужб может быть связано с тем, что военные поняли — собственных сил не всегда хватает для проведения мобилизации.

Внимание уклонистам! ТЦК, СБУ, разведка и Нацполиция будут теперь обмениваться данными о гражданах

Ранее сообщалось о том, что обновить данные в ТЦК оказалось недостаточным.

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