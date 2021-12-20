Новогоднее село: Настасив в Тернопольской области убрали в девятикилометровую гирлянду (видео)

Впитали и засветили село на средства общины и местного агрохозяйства.

Настасив в Тернопольской области убрали в девятикилометровую гирлянду. Праздничными иллюминациями засветились дома, дороги и колодцы.

О десятке ярких фото локаций, которые уже ждут инстаблогеров, рассказано в сюжете ТСН.Ранок 20 декабря.

Это обычная деревня на Тернопольщине, точнее такой она была. А потом ее убрали в гирлянды. Девять километров праздничных иллюминаций превратили Настасив в новогоднюю сказку: хаты с хлевами светятся, ангелы с колодцами мерцают, сельские дороги словно большие магистрали совпадают в центр, где горят разными огоньками новогодняя елка и рождественская шопка.

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Самое интересное здесь – это деревенский новогодний декор. Если в городах иллюминацию размещают на столбах и деревьях, то в селах на грузовиках и тракторах: бульдозер ДТ-75, самосвал ГАЗ-52 и трактор Т-70 стали самыми популярными местами для фотографирования.

Иллюминации создают момент праздника и позволяют перенестись в детство. Впрочем, быстрее всего в детство людей переносили пампухи: в стилизованный пампуховый дом под крышей не прошахнуться. "Очень вкусные. Видно, что это такие настоящие хозяйки их пекли. Вкусность", — говорят посетители.

Село в Тернопольской области нарядили в 9-километровую гирлянду

Впитали и засветили село на средства общины и местного агрохозяйства. Теперь приглашают всех желающих к праздничным впечатлениям. Будет царить эта сказка здесь до конца Рождественских праздников. "Из других районов и областей приезжайте в Настасив. Будет интересно, будет красиво, будет сказочно", – говорит Андрей Галайко, Великоберезовицкий поселковый голова.