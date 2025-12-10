Новогодние елки: какие цены в Харькове, Запорожье и Львове и сколько стоят самые дорогие деревья

В Украине заработали елочные ярмарки

Елочные базары в городах Украины начали массово появляться ближе к Рождеству, и цены на новогодние деревья уже известны.

Журналисты ТСН сравнили стоимость елок в прифронтовых и тыловых городах, выяснили, откуда везут новогодние красавицы и какие факторы повлияли на ценообразование в этом году.

Харьков: цены из-за логистики и импорта

Елочные базары в Харькове предлагают покупателям сосны, елки и декоративные композиции. Деревья преимущественно привезли из украинских питомников — от Львовщины до Харьковщины, но есть и импортные.

Продавцы отмечают, что на цены повлиял рост стоимости топлива и доставки, а импортные елки подорожали из-за курса евро.

«Наборная елка, ту, которую делают в Черновцах руками, в прошлом году стоила 250 грн, в 2025 году — до 300 грн. Сосна обычная до метра стоит 500-600 грн, до двух метров — до 1000 грн», — говорит продавец елок Роман Шкурко.

Покупателей пока немного, но люди активно интересуются ассортиментом, ведь ставить живую елку — это традиция, особенно в семьях с детьми.

Продавцы признаются, что в этом году привезли меньше деревьев, опасаясь не продать все, и ждут пика спроса ближе к праздникам.

Запорожье: какие елки продают

В прифронтовом Запорожье также разнообразие новогодних деревьев: обычные украинские сосны и елки, а также привезенные из Дании.

Самые дорогие — датские елки Нордмана, которые стоят от 4 тысяч гривен.

«Вот такие вот упакованные. Здесь на месте мы их распаковываем. Такие красавицы получаются, ставим в подставочку. Вот на них бирочки, что они сертифицированы, проходят сертификацию, что никаких там жучков на них нет, паучков», — говорит продавец елок Максим Байша.

Цены на сосну обыкновенную стартуют от 700 гривен .

Крымская сосна с длинной хвоей, выращенная на Харьковщине и Полтавщине, стоит около 3000 гривен (есть варианты по 2600 грн).

Тем, у кого ограниченный бюджет, предлагают новогоднее деревце из веточек за 400 гривен.

Цены примерно одинаковые на всех елочных базарах Запорожья. Продавцы стараются привлечь покупателей, обустраивая яркие фотозоны.

Львов: премиум-сегмент

Во Львове, где стартовали официальные продажи, выбор действительно большой: от компактных деревьев для квартир до высоких елей для предприятий или церквей.

«Елочка из Дании к нам прибыла, сорта Нордман. Это специальный сорт елочки, которая не опадает, не сохнет, долго стоит», — говорит продавец елок Роберт.

Все деревья выращены на специальных плантациях. Высота варьируется от полутора метров до четырех с половиной.

Цены стартуют от двух тысяч гривен .

Большая пышная елка высотой 2,5 м стоит ориентировочно 4 тысячи гривен.

Покупателей во Львове хватает — преимущественно семьи с детьми. Некоторые заказывают даже доставку.

Во Львове работает более двадцати официальных точек продажи елок, поэтому выбрать праздничное дерево можно на любой вкус и бюджет.

