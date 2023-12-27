"Новогодний подарок для украинцев": топ-скандальных инициатив в законопроекте о мобилизации

"Под елку" Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект №10378, которым предлагается внести ряд изменений относительно правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы в Украине.

ТСН.ua проанализировал инициативы в новом законопроекте о мобилизации.

В документе, в частности, предусмотрены меры, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в ТЦК и СП, мобилизацию лиц с инвалидностью и наказание за уклонение от призыва.

Документ разрабатывался в тесном сотрудничестве между правительством, Генштабом и парламентским комитетом по безопасности и обороне. Голосование в первом чтении за новый проект о мобилизации может пройти 10-12 января 2024 года.

Электронная мобилизация

Согласно законопроекту, призывники, военнообязанные и резервисты должны будут зарегистрировать электронный кабинет, куда будут посылать повестки. Форму для регистрации дополнительно должен утвердить Кабмин. Также власти обещают сообщать о вызовах в ТЦК и СП по электронной почте военнообязанных.

Уважающими причинами неприбытия в ТЦК и СП могут быть препятствие стихийного характера, болезнь военнообязанного или смерть его близких родственников.

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Мобилизация людей с инвалидностью

В законопроекте о мобилизации и военном учете, в пункте об отсрочке забрали лиц с 3-й группой инвалидности, что, вероятнее всего, означает, что эта категория людей может быть призвана в армию.

Согласно постановлению КМУ №10 от 21.01.2015 года, к этой категории граждан относятся люди с: отсутствием одного глаза, слепота на глаз, двусторонняя глубокая тугоухость; дефект челюсти или твердого неба, карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин, сколиоз III степени, единственная функционирующая почка, отсутствие одного легкого и др.

Снижение призывного возраста

Документ предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и отменить срочную службу – всех срочников уволят с военной службы, по желанию они могут заключить контракт.

Также предусмотрено введение базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях; базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

Повестку могут вручать:

по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;

в публичных местах представителями ТЦК либо полицейскими.

Наказание для уклонистов

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Также людям, которые находятся за границей и уклоняются от мобилизации, прекратят предоставление консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, если они не будут иметь с собой военно-учетные документы.

Экономические риски от законопроекта о мобилизации

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что законопроект №10378 несет экономические риски – из-за ограничений для уклоняющихся от военного учета людей в определенных государственных и финансовых услугах.

"Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — пояснил он в комментарии Forbes.

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Среди возможных последствий нардеп называет прекращение работы с государственными банками (а это большая часть рынка), снятие наличных денег, переход на серое трудоустройство и, как следствие – снижение налоговых поступлений (ценой которых обеспечиваются ВСУ), увеличение эмиграции трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики, а значит – снижение экономической активности и т.д.

"Если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своего", – отмечает Дмитрий Наталуха.

Увеличение штрафов за нарушение мобилизации

Кабмин предлагает значительно увеличить штрафы за правонарушение мобилизации и военного учета и применить уголовное наказание к гражданам, отказывающимся от прохождения медицинского осмотра (ВЛК).

Так, за нарушение правил военного учета (например, уклонение от постановки на учет) предлагается увеличить штраф в размере от 8 500 до 17 000 грн. Сейчас сумма штрафа составляет 3400-5100 грн.

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За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан штраф будет составлять от 25 500 до 34 000 грн. Чиновникам будет "светить" от 34 000 до 85 000 грн.

Кроме того, лица, нарушающие законодательство во время действия особого периода, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток.

Также вводится уголовная ответственность за отказ от прохождения медицинского осмотра при мобилизации – от трех до пяти лет лишения свободы.

Дополнительные полномочия для содействия мобилизации

В законопроекте №10378 также расширили перечень лиц, имеющих полномочия по содействию мобилизации.

Так, органы сельских, поселковых, городских советов, местных государственных администраций должны обеспечить доведение до предприятий, учреждений и организаций о проведении мероприятий по мобилизации или вызов военнообязанных и резервистов до территориальных центров комплектования и социальной поддержки; обеспечить прибытие граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации.

Полномочия полиции

По обращению территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), органов Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины, органы и подразделения, входящие в систему полиции, принимают участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП, а также осуществляют административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что будет с ограниченно пригодными

Ограниченно пригодным к военной службе придется снова пройти военно-врачебную комиссию.

В новом законопроекте планируют вообще избавиться от понятия "ограниченно пригоден". Будут только две категории: пригоден или нет.

Таким образом, те, кого ранее сочли ограниченно пригодными, когда соответствующий закон с этой поправкой вступит в силу, должны будут снова пройти медицинскую комиссию. На это у них будет шесть месяцев.

По ее результатам ограниченно пригодных или будут снимать с учета, ведь они будут считать непригодными к службе, или считать их пригодными.

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