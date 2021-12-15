Новогодний утренник в детском саду: советы родителям, как подготовить малыша

Утренник в детском саду – важное событие и для детей, и для родителей.

До Нового года осталось совсем мало времени. В детских садах начинается сезон праздничных утренников. Этого мероприятия с нетерпением ждут как дети, так и их родители. Впрочем, часто подготовка к празднику сопровождается стрессом и волнениями, а новогодний утренник превращается для малыша в экзамен, во время которого нужно показать все свои умения и знания.

Как к новогоднему утреннику подготовиться родителям и детям – в материале ТСН.ua.

Как подготовиться к новогоднему утреннику родителям

День новогоднего утренника может показаться слишком стрессовым для родителей. Поэтому важно все детали решить заранее: выяснить, где и когда начнется мероприятие, чтобы вовремя прийти, при необходимости отпроситься с работы. Родителям следует помнить: детям приятно видеть родных в зале, чувствовать их поддержку.

Поскольку сейчас карантин, перед праздником важно уточнить правила пребывания на мероприятии. В частности, необходимо ли мамам и папам иметь сертификаты о вакцинации, тестировании или о перенесенном COVID. Следует также не забыть о защитных масках.

Дети очень любят смотреть на себя со стороны. Да и родителям будет приятно через некоторое время вспомнить одни из первых новогодних утренников у малышей, а потому не забудьте о видеокамерах или фотоаппаратах, чтобы все заснять. Если фото и видео будут на телефоне, то следует перед мероприятием следует зарядить его, чтобы в ответственный момент не возник неприятный сюрприз.

Заранее необходимо подготовить праздничный костюм ребенка. Упаковать все его элементы и другие атрибуты, чтоб ничего не забыть.

Перед праздником поговорите с ребенком о нем: вспомните свои утренники, расскажите, что придете, чтобы увидеть его выступление. Важно взбодрить малыша, ведь для него этот день очень важный и волнующий.

А еще можно приготовить для малыша подарок. Такой жест вызовет у него приятные эмоции и принесет еще больше положительных впечатлений.

Как помочь ребенку подготовиться к праздничному утреннику

Прежде всего нужно подготовить для ребенка костюм – в зависимости от того, какая роль у него на мероприятии. Сшить костюм можно самостоятельно, привлекая к этому малыша. Если шитье - это не ваше, то наряды для праздника можно купить или взять в аренду.

Важный этап подготовки — это изучение наизусть стишка. Поскольку иногда это бывает нелегко, учить его можно во время игры или использовать соответствующие картинки и рисунки. Занимайтесь репетициями недолго, потому что малыши быстро устают. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если запоминание дается тяжело.

"Развитие речевых навыков необходимо для того, чтобы научиться выступать перед публикой. Неуверенный в себе ребенок с малым словарным запасом вряд ли сможет стать хорошим оратором. Именно поэтому родителям нужно создать условия для того, чтобы малыш мог высказаться, четко рассказать стишок. Необходимо увеличивать словарный запас у ребенка, работать над произношением и интонацией. Работать над этим нужно регулярно", — объясняет ТСН.ua психолог Наталья Капник.

Советы специалиста, чтобы развивать у ребенка навыки выступать публично:

поощрять стремление ребенка рассказывать стихи;

не заставлять ребенка выступать, если он этого не хочет;

записывать выступление на видео и просматривать вместе с малышом;

просматривать выступления других детей из разных возрастных групп.

Неуверенным в себе детям трудно выступать перед аудиторией, говорит психог. Именно поэтому важно помочь малышу справиться с этим. "Ребенка следует мотивировать, развивать его слабые стороны. Нужно избегать чрезмерных ограничений и давления, а вместо этого следует разрешать детям экспериментировать. Кроме того, нельзя сравнивать своего сына или дочь с другими. Важно верить в них и во всем поддерживать, чтобы строить дружеские и открытые отношения", — рассказала Наталья Капник.

Готовясь к праздничному новогоднему утреннику, следует помнить: от него важно получить только положительные эмоции - и родителям, и детям. Самое хорошее настроение и спокойствие – залог хорошего результата.

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