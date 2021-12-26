"Новогодний вечер премьер": украинские артисты представили новые суперхиты и отвечали на вопросы "с перцем"

"Новогодний вечер премьер": украинские артисты представили новые суперхиты и отвечали на вопросы "с перцем"

Смотрите яркие выступления украинских исполнителей и слушайте первыми их новые хиты вместе с телеведущей Катериной Осадчей.

Уже в воскресенье на "1+1" в "Новогоднем вечере премьер" от создателей "Светской жизни" зрители телеканала "1+1" увидят новых и известных звезд, неожиданные дуэты и услышат фирменные вопросы с перцем от Кати Осадчей. Уже традиционно именно в гостях у телеведущей украинские артисты представят свои новые суперхиты.

Об этом 25 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, музыкальная сенсация в этом году Антон Вельбой, известный под псевдонимом Wellboy – автор всенародного хита о гусях – к Новому году украинцам подготовил музыкально-ягодный десерт.

Увидят зрители и группу KAZKA, Андре Тана, Потапа и Юрия Горбунова. А лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец пришел с женой Анной и дочерью Анастасией.

Кроме того, выпускник проектов "Голос дети" и "Голос страны" Вася Демчук выйдет на главную сцену страны вместе с самой NK. Когда певица услышала его хит "Сори", взорвавший Сеть, сама пригласила парня в дуэт.

Чтобы узнать, как звездные гости будут отвечать на каверзные вопросы ведущей и какие новые хиты будет петь вся страна, не пропустите — "Новогодний вечер премьер" с Катериной Осадчей — на "1+1" в воскресенье, 26 декабря, в 21:00, сразу после программы ТСН.Тиждень.

Новогодний вечер премьер: как украинские артисты представили свои новые суперхиты

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